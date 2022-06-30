Медведєв заявив, що санкції можуть стати приводом для війни

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що західні санкції проти Росії можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії і навіть як "casus belli" (привід для війни – ред.).

Джерело: Медведєв на пленарному засіданні X Петербурзького міжнародного юридичного форуму, повідомляє РИА Новости

Пряма мова: "Хотів би ще раз відзначити, що за певних обставин такі ворожі заходи можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії. І навіть як casus belli.

У відповідь на них у держави виникає право на індивідуальну та колективну самооборону".

Деталі: За словами Медведєва, нібито "хамська та цинічна практика односторонніх обмежувальних заходів проти Росії, незаконність яких неодноразово підкреслювалася на всіх рівнях, схожа, як кажуть самі наші опоненти, на оголошення економічної війни".

Довідка: Росія 8 років здійснювала гібридну агресію проти України на Донбасі, також вона окупувала український Крим. З 24 лютого РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну з численними жертвами серед мирного населення, за що проти неї країни Заходу ввели низку санкцій. Однак РФ, продовжуючи війну в Україні, намагається представити все так, нібито це Захід здійснює економічну агресію проти неї.

Що передувало: Раніше Медведєв говорив, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках, один з яких - акт агресії проти Росії чи її союзників, у результаті якого під загрозою було би існування країни. Пізніше Медведєв заявив, що санкції проти Росії можуть бути розцінені як акт агресії західних країн.

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Також Медведєв заявляв, що "накачування" країнами НАТО України зброєю (для захисту від агресії РФ) підвищують можливість переходу в повноцінну ядерну війну.