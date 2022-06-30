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Медведєв заявив, що санкції можуть стати приводом для війни

Катерина ТищенкоЧетвер, 30 червня 2022, 22:38
Медведєв заявив, що санкції можуть стати приводом для війни
Дмитро Медведєв, фото AFP via Getty Images

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що західні санкції проти Росії можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії і навіть як "casus belli" (привід для війни – ред.).

Джерело: Медведєв на пленарному засіданні X Петербурзького міжнародного юридичного форуму, повідомляє РИА Новости

Пряма мова: "Хотів би ще раз відзначити, що за певних обставин такі ворожі заходи можуть бути кваліфіковані як акт міжнародної агресії. І навіть як casus belli.

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У відповідь на них у держави виникає право на індивідуальну та колективну самооборону".

Деталі: За словами Медведєва, нібито "хамська та цинічна практика односторонніх обмежувальних заходів проти Росії, незаконність яких неодноразово підкреслювалася на всіх рівнях, схожа, як кажуть самі наші опоненти, на оголошення економічної війни".

Довідка: Росія 8 років здійснювала гібридну агресію проти України на Донбасі, також вона окупувала український Крим. З 24 лютого РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну з численними жертвами серед мирного населення, за що проти неї країни Заходу ввели низку санкцій. Однак РФ, продовжуючи війну в Україні, намагається представити все так, нібито це Захід здійснює економічну агресію проти неї.

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Що передувало: Раніше Медведєв говорив, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках, один з яких - акт агресії проти Росії чи її союзників, у результаті якого під загрозою було би існування країни. Пізніше Медведєв заявив, що санкції проти Росії можуть бути розцінені як акт агресії західних країн.

Також Медведєв заявляв, що "накачування" країнами НАТО України зброєю (для захисту від агресії РФ) підвищують можливість переходу в повноцінну ядерну війну.

Теми: Росіясанкціївійна
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