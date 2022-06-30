Медведев заявил, что санкции могут стать поводом для войны

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции против России могут быть квалифицированы как акт международной агрессии и даже как "casus belli" (повод для войны – ред.).

Источник: Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, сообщает РИА Новости

Прямая речь: "Хотел бы еще раз заметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы и как акт международной агрессии. И даже как casus belli.

В ответ на них у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону"

Детали: По словам Медведева, якобы "хамская и циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, сродни, как говорят сами наши оппоненты, объявлению экономической войны".

Справка: Россия 8 лет осуществляла гибридную агрессию против Украины на Донбассе, также она оккупировала украинский Крым. С 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину с многочисленными жертвами среди мирного населения, за что против нее страны Запада ввели ряд санкций. Однако РФ, продолжая войну в Украине, пытается представить все так, будто это Запад совершает экономическую агрессию против нее.

Что предшествовало: Ранее Медведев говорил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, один из которых – акт агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой было бы существование страны. Позже Медведев заявил, что санкции против России могут быть расценены как акт агрессии западных стран.

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Также Медведев заявлял, что "накачивание" странами НАТО Украины оружием (для защиты от российской агрессии) повышают вероятность перехода в полноценную ядерную войну.