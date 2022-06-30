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Медведев заявил, что санкции могут стать поводом для войны

Катерина ТищенкоЧетверг, 30 июня 2022, 22:38
Медведев заявил, что санкции могут стать поводом для войны
Дмитрий Медведев, фото AFP via Getty Images

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции против России могут быть квалифицированы как акт международной агрессии и даже как "casus belli" (повод для войны – ред.).

Источник: Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, сообщает РИА Новости

Прямая речь: "Хотел бы еще раз заметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы и как акт международной агрессии. И даже как casus belli.

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Детали: По словам Медведева, якобы "хамская и циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, сродни, как говорят сами наши оппоненты, объявлению экономической войны".

Справка: Россия 8 лет осуществляла гибридную агрессию против Украины на Донбассе, также она оккупировала украинский Крым. С 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину с многочисленными жертвами среди мирного населения, за что против нее страны Запада ввели ряд санкций. Однако РФ, продолжая войну в Украине, пытается представить все так, будто это Запад совершает экономическую агрессию против нее.

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Что предшествовало: Ранее Медведев говорил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, один из которых – акт агрессии против России или ее союзников, в результате которого под угрозой было бы существование страны. Позже Медведев заявил, что санкции против России могут быть расценены как акт агрессии западных стран.

Также Медведев заявлял, что "накачивание" странами НАТО Украины оружием (для защиты от российской агрессии) повышают вероятность перехода в полноценную ядерную войну.

Темы: Росcиясанкциивойна
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