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"Азовсталь" намагалися деблокувати: деталі операції і чому не вийшло

Ірина БалачукЧетвер, 9 червня 2022, 11:19
Азовсталь намагалися деблокувати: деталі операції і чому не вийшло
На фото – російські обстріли заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Фото з Telegram полку "Азов"

Україна не лише спланувала, але й намагалася провести деблокаду заводу "Азовсталь" у Маріуполі, де вже кілька тижнів тримали оборону захисники, проте група бійців, які висунулись у бік міста, зіткнулася з шаленим спротивом окупантів і змушена була відступити.

Джерело: стаття "Української правди" "Острів надії". Як вийшли і що зараз із захисниками "Азовсталі" 

Детали: За словами співрозмовників УП, деблокада Маріуполя була можливою на перших етапах, але з кожним днем ставала все менш реальною.  

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Президент Володимир Зеленський і верхівка командування армії, за даними УП, теж поділяли обережний оптимізм щодо можливості звільнення захисників "Азовсталі".

Саме тому одна спроба деблокади була не лише спланована, а й втілена у життя. Вона відбулася після кількох тижнів кривавої блокади Маріуполя. Під загальним командуванням ГУРу з району Гуляйполя в бік Маріуполя вирушила група, яка мала прорватись у місто.

У складі цього підрозділу була частина ГУРівців, частина військових із ЗСУ, частина бійців "Азову", включно з лідером "Нацкорпусу" Андрієм Білецьким.

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За словами співрозмовника УП, спершу планувалося, що їм дадуть танків і бронемашин більше 80 одиниць, однак, коли дійшло до справи, то зібрали лише кілька танків, БМП і БТРів (до 20 штук).

Попри це група все ж висунулась в бік Маріуполя. Вона пройшла близько 10-15 км, наштовхнулась на шалений захист і мусила відступити.

Співрозмовники УП підкреслюють, що для успішності деблокади на підтримку українських сил мав би відбуватись одночасний зустрічний прорив маріупольського гарнізону. Але це стало нереально після дій 36-ої бригади морської піхоти.

Спочатку 4 квітня один батальйон 36-ої бригади раптово здався в полон, а потім несподівано командир 36-ої бригади Володимир Баранюк, нікого не попередивши, прийняв рішення піти на прорив у невідомому напрямку і тим самим втратив багато людей. Також, за словами командира "Азова" Дениса Прокопенка (Редіса), багато людей були кинуті напризволяще, і вони просто потрапили в полон.

Інший співрозмовник УП, близький до "Азова", розповів, що морпіхи здались з танками, із РСЗВ і боєприпасами, чим дуже послабили сили оборони.  

Після цього стало зрозуміло, що деблокада малими силами з неокупованої території навіть на одному напрямку неможлива.  

Знати більше: Обличчя "Азов.Сталі". Історії про захисників Маріуполя 

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Передісторія:

  • Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – хоча б про евакуацію поранених бійців.
  • 17 травня у Генштабі ЗСУ заявили, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і тепер командири мають наказ зберегти життя особового складу. 16 травня почалася евакуація важкопоранених бійців на окуповану територію. Всіх інших планували вивести за кілька етапів. Формально вони потрапили у полон. Українська влада планує їх обмін. 
  • 20 травня Міноборони РФ заявило, що всіх бійців з "Азовсталі" виведено, і що з 16 травня з бункерів вийшло 2 439 осіб, яких росіяни вважають військовополоненими.
  • 6 червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

Теми: Маріупольвійна
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