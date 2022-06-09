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Українцям запропонували обрати дизайн нової марки від Укрпошти

"Українська правда"Четвер, 9 червня 2022, 15:24
Скриншот з відео Федорова у Telegram

На порталі "Дія" запустили опитування щодо дизайну нової поштової марки "Доброго вечора, ми з України".

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Запускаємо в "Дії" вже друге опитування з Укрпоштою. Минулого разу ми вибрали назву нової марки "Доброго вечора, ми з України", а зараз настав час обрати її дизайн".

Деталі: Федоров уточнив, що на розгляд пропонується 5 варіантів. Взяти участь може кожен. Опитування триватиме з 9 по 15 червня.

 
Фото з telegram гендиректора Укрпошти ігоря Смілянського 

Передісторія

  • У середині травня Укрпошта анонсувала старт продажів другої серії марок, присвяченої відсічі "русскому воєнному кораблю" – але тепер вже після того, як українські військові його потопили.
  • Поштову марку "Русский военный корабль, иди нах*й" ввели в обіг 12 квітня. Її назва – слова українських захисників острова Зміїний у відповідь російському кораблю, які стали символом спротиву військовій агресії РФ.

Теми: ДіяУкрпоштаопитування
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