Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинцам предложили выбрать дизайн новой марки от Укрпочты

"Украинская правда"Четверг, 9 июня 2022, 15:24
Украинцам предложили выбрать дизайн новой марки от Укрпочты
Скриншот из видео Федорова в Telegram

На портале "Дия" запустили опрос относительно дизайна новой почтовой марки "Доброго вечора, ми з України".

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Запускаем в "Дие" уже второй опрос с Укрпочтой. В прошлый раз мы выбрали название новой марки "Доброго вечора, ми з України", а сейчас пришло время выбрать ее дизайн".

Реклама:

Детали: Федоров уточнил, что на рассмотрение предлагается 5 вариантов. Принять участие может каждый. Опрос продлится с 9 по 15 июня. 

 
ФОТО С TELEGRAM ГЕНДИРЕКТОРА УКРПОЧТЫ ИГОРЯ СМЕЛЯНСКОГО

Предыстория:

  • В середине мая Укрпочта анонсировала старт продаж второй серии марок, посвященной отпору "русскому военному кораблю" – но теперь уже после того, как украинские военные его потопили.
  • Почтовая марка "Русский военный корабль, иди нах*й" была введена в обращение 12 апреля. Ее название – слова украинских защитников острова Змеиный в ответ военным российского кораблю, которые стали символом сопротивления военной агрессии РФ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ДіяУкрпочтаопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Дія
В "Дії" запущен антикоррупционный инструмент для моряков: схема на 150 млн долларов в прошлом
Как работает онлайн декларирование места жительства
Действие "еЧерги" для прохождения таможни вскоре распространят на автобусы и легковушки
Последние новости
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
Все новости...
Реклама: