Украинцам предложили выбрать дизайн новой марки от Укрпочты

На портале "Дия" запустили опрос относительно дизайна новой почтовой марки "Доброго вечора, ми з України".

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Запускаем в "Дие" уже второй опрос с Укрпочтой. В прошлый раз мы выбрали название новой марки "Доброго вечора, ми з України", а сейчас пришло время выбрать ее дизайн".

Детали: Федоров уточнил, что на рассмотрение предлагается 5 вариантов. Принять участие может каждый. Опрос продлится с 9 по 15 июня.

ФОТО С TELEGRAM ГЕНДИРЕКТОРА УКРПОЧТЫ ИГОРЯ СМЕЛЯНСКОГО

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