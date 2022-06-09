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Украинцам предложили выбрать дизайн новой марки от Укрпочты

"Украинская правда"Четверг, 9 июня 2022, 15:24
Скриншот из видео Федорова в Telegram

На портале "Дия" запустили опрос относительно дизайна новой почтовой марки "Доброго вечора, ми з України".

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Запускаем в "Дие" уже второй опрос с Укрпочтой. В прошлый раз мы выбрали название новой марки "Доброго вечора, ми з України", а сейчас пришло время выбрать ее дизайн".

Детали: Федоров уточнил, что на рассмотрение предлагается 5 вариантов. Принять участие может каждый. Опрос продлится с 9 по 15 июня. 

 
ФОТО С TELEGRAM ГЕНДИРЕКТОРА УКРПОЧТЫ ИГОРЯ СМЕЛЯНСКОГО

Предыстория:

  • В середине мая Укрпочта анонсировала старт продаж второй серии марок, посвященной отпору "русскому военному кораблю" – но теперь уже после того, как украинские военные его потопили.
  • Почтовая марка "Русский военный корабль, иди нах*й" была введена в обращение 12 апреля. Ее название – слова украинских защитников острова Змеиный в ответ военным российского кораблю, которые стали символом сопротивления военной агрессии РФ.

Темы: ДіяУкрпочтаопрос
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