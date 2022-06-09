Ексохоронець Медведчука "гіпнотизував" його, а відтак став нардепом – Bihus.Info 

Народний депутат Віктор Чорний, коли працював особистим охоронцем Віктора Медведчука, проводив сеанси гіпнозу зі "свідомістю" кума Путіна та платив за ритуали "покращення аури" проросійських політиків напередодні виборів.

Джерело: Bihus.Info з посиланням на вміст жорсткого диска ноутбука Чорного

Деталі: Чорний очолював приватну охоронну фірму "Шторм", яка надавала свої послуги Медведчуку та його родині. Улітку 2019 року Чорний зумів переконати кума Путіна надати йому місце в списку політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" на парламентських виборах, внаслідок чого він отримав депутатський мандат.

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На відео, знайдених у файлах ноутбука Чорного, записано сеанси, де гіпнологи нібито вводять людину ("сліпера") в стан "гіпнотичного сну" й "переміщують" їх усередину свідомості Медведчука. Далі гіпнолог нібито "розмовляє" зі свідомістю Медведчука через іншу людину. До прикладу, на одному такому відео гіпнолог просить "сліпера" покращити "астральну енергію" Медведчука.

На іншому відео гіпнолог просить "свідомість Медведчука", звертаючись до іншої людини із закритим ганчіркою обличчям, підвищити Віктора Чорного з посади охоронця та дозволити йому стати народним депутатом. "Сліпер-Медведчук" нібито вдає спантеличення, навіщо Чорного робити нардепом.

Крім того, на ноутбуці знайшли світлини українських політиків Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Святослава Вакарчука, Юрія Бойка, Олександра Вілкула, Євгенія Мураєва і Вадима Новинського. Із фотографіями Зеленського, підписаними "президент України", та фотографіями Бойка, підписаними "прем’єр-міністр України", проводили якісь ритуали з металевим щитом.

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На ще одному відео гіпнолог розпитує, як Чорному через Медведчука досягти успіху завдяки близьким стосункам Путіна зі своїм кумом. "Сліпер" каже, що Путін нібито вірить в усе, тому можна пробувати.

"Сліпери" буцімто обговорювали між собою плани зі знищення або поневолення "неправильних людей", зокрема "сильною країною". Крім того, "сліпери" з ноутбука Чорного протиставляють себе "сліперам" і гіпнотизерам російських спецслужб, Америки та Британії.

Із низки відеозаписів можна зробити висновок, що гіпнологи і "сліпери" з ноутбука Чорного мешкають у Росії, бо вони говорять "сюди до Росії", "їхня Вєрховная Рада" і "тут у Пітєрі".

Журналісти з'ясували, що в родини Чорного є низка нерухомості в Києва та в передмістях столиці, зокрема в його сина значний будинок. На його ноутбуку знайшли світлини Чорного на тлі банерів фірми Broker Service Group. Автори розслідування твердять, що ця компанія продає страхові поліси американської компанії MetLife за значний відсоток.

Зокрема він зберігав на ноутбуці світлини й відеозаписи своєї участі в корпоративах Broker Service Group, в тому числі музичні виступи з гітарою. Згідно з даними файлів, Чорний став агентом компанії у 2018 році – у травні того ж року зареєструвався як ФОП з основним видом діяльності "Агент страхової компанії".

Журналісти перевірили мета-дані файлу та переконалися, що вони не були підроблені чи відредаговані. Крім того, серед файлів знайшли відеозаписи стеження за прибічниками націоналістичних організацій, у тому числі лідера організації "С14" Євгена Карася. Bihus.Info знайшли відеозаписи охоронців фірми "Шторм" з їхньою участю.

Також серед файлів на ноутбуці Чорного знайшли численні скриншоти банківських платежів, квитків на літаки, телефони з особистими даними депутата Чорного.

Довідково: Чорний отримав №27 у виборчому списку партії "ОПЗЖ" на парламентських виборах 21 липня 2019 року. У Раді став членом Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.

Бойовики організації "Шторм" нападали на знімальну групу журналіста Михайла Ткача, коли він знімав приліт Медведчука в київському аеропорту ім. Ігоря Сікорського. Крім того, "штормівці" тримали в заручниках знімальну групу Bihus.Info.

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