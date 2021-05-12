Медведчука охороняє фірма, яка належить його соратнику

Партію "Опозиційна платформа – За життя" та її нардепа Віктора Медведчука охороняють представники фірми "Шторм", також у "силовий блок" ОПЗЖ входить громадська організація "Патріоти – За життя!" Іллі Киви.

Джерело: Hromadske

Деталі: Медведчук підтверджував, що "Шторм" охороняє його житло, його особисто та його сім’ю, а Кива – що з фірмою уклала договір і партія. "Шторм" охороняє офіс ОПЗЖ на Великій Васильківській у Києві, який СБУ обшукала 11 травня, як і дім Медведчука.

Один із засновників охоронної фірми "Шторм" – народний депутат від партії ОПЗЖ Віктор Чорний, керівник "Шторму" – Іван Бойченко, колишній міліціонер і помічник Чорного на громадських засадах. Раніше компанія мала назву "Сварог".

У реєстрі існує не один "Шторм". Зокрема, до ТОВ ДОА "Шторм", ТОВ "Охоронне агентство "Шторм" і ТОВ СБ "Шторм" мають стосунок той же Іван Бойченко та Віктор Чорний (останній – серед засновників).

"Ну є три "Шторми". Може, їх і сто в Україні. Це все комерційна таємниця", – заявив Бойченко "Громадському" на запитання, чим займаються інші підприємства. Відповідно ж до КВЕДів усі вони – приватні охоронні структури.

9 квітня на ділянці на Трухановому острові в Києві, де перебували представники охоронної фірми "Шторм", правоохоронці знесли паркан та провели "огляд".

Чорний розповів, що цю базу "Шторм" просто охороняє, вона фірмі не належить. А Бойченко сказав: "Якщо вони здійснюють охорону і там є місце для тренування, то чому їм не можна позайматися там спортом?".

У реєстрах є кілька кримінальних справ, де згадується "Шторм" або його представники.

Зокрема, базою на Трухановому самовільно заволоділа громадська організація "Клуб Козак". Її керівником є Ян Марченко, який донедавна значився помічником на громадських засадах нардепа ОПЗЖ Тараса Козака. За підрахунками експертів, захоплена ділянка у 1,16 га коштує понад 25 млн гривень.

Існує ще кілька охоронних структур, які пов’язані з Віктором Чорним та Іваном Бойченком.

Так, Чорний значився серед засновників ТОВ "Охоронна фірма "Спарта". Керівником її є Ігор Сердюк, серед засновників вказаний також Олексій Шевченко.

Бойченко ще з 2012 року є керівником ТОВ "Детективне агентство "Бітт", яке також, відповідно до реєстру, займається охоронною діяльністю.

Віктор Чорний є віцепрезидентом Федерації бойового самбо України, почесним президентом якої є Віктор Медведчук. Фактичний керівник федерації – Ельхан Валієв, чемпіон світу з вільної боротьби та бойового самбо. Його помічали на заходах ОПЗЖ поряд із керівниками політсили. Директор Федерації бойового самбо України Вадим Коритний запевнив, що спортсмени не мають стосунку до політсили Медведчука.

Минулого року Віктор Чорний та Ілля Кива створили громадську організацію "Патріоти — За життя". Кива, який її очолив, особисто відбирає кандидатів, надаючи перевагу колишнім правоохоронцям та спецпризначенцям.

Координатором усієї організації та її харківського осередку є колишній "азовець" та представник "Східного корпусу" Олег Ширяєв. Окрім нього, до "патріотів Киви" долучились ще кілька колишніх представників "Східного корпусу".

Загалом в організації "Патріоти – За життя" близько 800 людей, осередки діють у Миколаєві, Херсоні, Харкові, Києві, Дніпрі та в Одесі. Керівником осередку на Луганщині є Віталій Невеселий – колишній представник Федерації з кікбоксингу WAKO в Луганській області. Одеський осередок ГО очолює Ярослав Мудрий.

Невеселий і Мудрий разом із Кивою 9 травня брали участь у марші проти фашизму у Києві, організованому "Патріотами – За життя".