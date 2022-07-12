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Кім про обстріл Миколаєва: окупанти мстяться за підірвані склади і знищене керівництво

Ірина БалачукВівторок, 12 липня 2022, 11:52
Кім про обстріл Миколаєва: окупанти мстяться за підірвані склади і знищене керівництво
Фото ДСНС

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що окупанти ранковим обстрілом Миколаєва намагалися помститися ЗСУ за знищені склади боєприпасів і ліквідоване військове керівництво.  

Джерело: Кім у відеозверненні вранці 12 липня

Пряма мова Кіма: "О 4 ранку нам "насипали" пристойно. На даний момент ідентифікували 19 ракет – це ракети разом зі "Смерчами" їхніми Торнадо-С. Всього 24 лунки у нас зараз по місту. Це дзеркально – вони  (росіяни – ред.) бісяться, що по них працюють (українські – ред.) військові чітко – палять не тільки склади з боєприпасами, а й палять командні пункти разом з генералами".

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Деталі: За словами голови ОВА, Миколаїв дуже серйозно обстріляли – зруйновані школа і лікарня, але жертв немає, а все інше можна відбудувати. 

 
Фото ДСНС 

Кім також зазначив, що Миколаївщина – у лідерах серед регіонів за кількістю знищених різних керівників і генералів РФ.

Пряма мова голови Миколаївської ОВА: "Тобто місце таке, тільки приїдуть (росіяни – ред.), тільки призначать когось нового – кирдик! – і разом з заступниками до побачення – на концерт Кобзона. Окупантам зараз дуже сумно – працюють по них чітко і все більше з кожним днем. І як кажуть, це ми ще не починали".

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Теми: Миколаїввійна
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