Кім про обстріл Миколаєва: окупанти мстяться за підірвані склади і знищене керівництво
Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що окупанти ранковим обстрілом Миколаєва намагалися помститися ЗСУ за знищені склади боєприпасів і ліквідоване військове керівництво.
Джерело: Кім у відеозверненні вранці 12 липня
Пряма мова Кіма: "О 4 ранку нам "насипали" пристойно. На даний момент ідентифікували 19 ракет – це ракети разом зі "Смерчами" їхніми Торнадо-С. Всього 24 лунки у нас зараз по місту. Це дзеркально – вони (росіяни – ред.) бісяться, що по них працюють (українські – ред.) військові чітко – палять не тільки склади з боєприпасами, а й палять командні пункти разом з генералами".
Деталі: За словами голови ОВА, Миколаїв дуже серйозно обстріляли – зруйновані школа і лікарня, але жертв немає, а все інше можна відбудувати.
Кім також зазначив, що Миколаївщина – у лідерах серед регіонів за кількістю знищених різних керівників і генералів РФ.
Пряма мова голови Миколаївської ОВА: "Тобто місце таке, тільки приїдуть (росіяни – ред.), тільки призначать когось нового – кирдик! – і разом з заступниками до побачення – на концерт Кобзона. Окупантам зараз дуже сумно – працюють по них чітко і все більше з кожним днем. І як кажуть, це ми ще не починали".
Передісторія:
- На світанку 12 липня російські військові знову атакували Миколаїв, влучили у два медичні заклади та житлові будинки, щонайменше 12 людей отримали поранення.
- 9 липня та 11 липня росіяни випустили по Миколаєву по 6 ракет, обидва рази зранку. 9 липня були руйнування, 11 липня одна людина отримала поранення.
- 5 липня ракети пошкодили 7 багатоповерхівок у Миколаєві.