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Ким об обстреле Николаева: оккупанты мстят за подорванные склады и уничтоженное руководство

Ирина БалачукВторник, 12 июля 2022, 11:52
Фото ГСЧС

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что оккупанты утренним обстрелом Николаева пытались отомстить ВСУ за уничтоженные склады боеприпасов и ликвидированное военное руководство.

Источник: Ким в видеообращении утром 12 июля

Прямая речь Кима: "В 4 утра нам "насыпали" прилично. На данный момент идентифицировали 19 ракет – это ракеты вместе со "Смерчами" их Торнадо-С. Всего 24 лунки у нас сейчас по городу. Это зеркально – они (россияне – ред.) боятся, что по ним работают (украинские – ред.) военные четко – палят не только склады с боеприпасами, но и палят командные пункты вместе с генералами".

Детали: По словам главы ОВА, Николаев очень серьезно обстреляли – разрушены школа и больница, но жертв нет, а все остальное можно отстроить. 

 
фото ГСЧС

Ким также отметил, что Николаевщина – в лидерах среди регионов по количеству уничтоженных разных руководителей и генералов РФ.

Прямая речь главы Николаевской ОВА: "То есть место такое, только приедут (россияне – ред.), только назначат кого-то нового – кирдык! – и вместе с заместителями до свидания – на концерт Кобзона. Оккупантам сейчас очень грустно – работают по ним четко и все больше с каждым днем. И как говорится, это мы еще не начинали".

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Темы: Николаеввойна
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