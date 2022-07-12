Оккупанты снова заблокировали выезд из Мелитополя в Запорожье – мэр

Во вторник, 12 июля, российские оккупанты в очередной раз заблокировали выезд из захваченного Мелитополя в Запорожье.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Детали: По его словам, сейчас по непонятным причинам не пропускают через блокпост в Васильевке в направлении Запорожья.

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Прямая речь: "Рашисты настолько боятся контрнаступления ВСУ, что прикрылись тысячами гражданских людей, как живым щитом. Весь город – в заложниках. Сколько дней будет продолжаться блокада, неизвестно. Но боремся за то, чтобы проезд открыли".

Напомним:

В мае россияне уже перекрывали проезд через блокпост в Васильевке. После длительной блокады около 1000 автомобилей российские оккупанты все же позволили людям проехать на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

Российские оккупанты в апреле также отказались пропускать через блокпост людей, которые эвакуировались из Мелитополя на собственных автомобилях.