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Зеленский назначил спецпредставителя по Африке и Ближнему Востоку

Мазуренко Алена Вторник, 12 июля 2022, 19:56
Максим Субх, фото: посольство Украины в Алжире

Президент Владимир Зеленский назначил Максима Субха специальным представителем Украины по Ближнему Востоку и Африке.

Источник: указ президента №491

Дословно: "Назначить Субха Максима Алиевича Специальным представителем Украины по Ближнему Востоку и Африке".

Детали: Субх до мая 2022 года занимал должность посла Украины в Алжире и Мавритании по совместительству.

Ранее Зеленский сообщил, что в Украине появится спецпредставитель по делам Африки.

В частности, это связано с тем, чтобы расширить международные отношения между Украиной и странами Африки.

По поручению Зеленского также готовится первое в истории Украины региональное турне министра иностранных дел по государствам Субсахарской Африки.

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Кроме того, Зеленский инициировал визиты в страны Африки представителей Верховной Рады.

Почему это важно: С начала военной агрессии России против Украины Зеленский выступал во многих парламентах стран-ЕС, США, Канады, однако украинский президент пытается расширить круг партнеров Украины на страны Африки, дальнего и ближнего Востока.

В частности, это связано с тем, что в этих странах есть партнерские отношения с Россией и могут распространять российскую пропаганду. Так, глава Африканского Союза президент Сенегала Маки Салл просил Евросоюз отменить часть санкций против России, чтобы африканские страны без проблем могли закупать сельхозпродукцию у РФ.

Зеленский хочет донести правду о российском терроре в Азию и Африку.

Напомним: 

Темы: АфрикаВостокЗеленскийУкраина
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