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Часів Яр: кількість жертв зросла до 47

Валентина РоманенкоСереда, 13 липня 2022, 10:52
Часів Яр. фото ДСНС

Рятувальники дістали 47 тіл з-під завалів зруйнованої російським ракетним ударом 9 липня багатоповерхівки у місті Часів Яр на Донеччині.

Джерело: речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко в ефірі націоанільного телемарафону у середу, заступник голови ОП Кирило Тимошенко в Telegram 

Пряма мова Ігнатченко: "Десь на 85% уже розібрані завал. Рятувальники зазначають, що вони сьогодні вже напевне підходять до завершення цієї рятувальної операції".

Деталі: Станом на 9 ранку було відомо про 46 загиблих. За даними Тимошенко, о 09:48 з-під завалу дістали тіло ще однієї жінки.

Всього з початку робіт на місці події виявлено та вилучено тіла 47 загиблих людей, з них 1 дитина, врятовано з-під завалів 9 людей. Роботи продовжуються.

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Теми: Донецька областьвійна
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