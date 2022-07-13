Часів Яр: кількість жертв зросла до 47

Рятувальники дістали 47 тіл з-під завалів зруйнованої російським ракетним ударом 9 липня багатоповерхівки у місті Часів Яр на Донеччині.

Джерело: речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко в ефірі націоанільного телемарафону у середу, заступник голови ОП Кирило Тимошенко в Telegram

Пряма мова Ігнатченко: "Десь на 85% уже розібрані завал. Рятувальники зазначають, що вони сьогодні вже напевне підходять до завершення цієї рятувальної операції".

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Деталі: Станом на 9 ранку було відомо про 46 загиблих. За даними Тимошенко, о 09:48 з-під завалу дістали тіло ще однієї жінки.



Всього з початку робіт на місці події виявлено та вилучено тіла 47 загиблих людей, з них 1 дитина, врятовано з-під завалів 9 людей. Роботи продовжуються.

Передісторія:

9 липня окупанти завдали удару по Часовому Яру, влучивши у п’ятиповерхівку. Місцева влада повідомила, що під завалами можуть бути більше 3 десятків людей. Серед тіл, які рятувальники дістали з-під руїн будинку, - тіло 9-річного хлопчика.

Міноборони Росії заявило, що ракетним ударом по Часовому Яру нібито "було знищено понад триста націоналістів".