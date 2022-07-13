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Часов Яр: количество жертв возросло до 47

Валентина РоманенкоСреда, 13 июля 2022, 10:52
Часов Яр: количество жертв возросло до 47
Часов Яр. фото ГСЧС

Спасатели извлекли 47 тел из-под завалов разрушенной российским ракетным ударом 9 июля многоэтажки в городе Часов Яр Донецкой области.

Источник: спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко в эфире национального телемарафона в среду, замглавы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Игнатченко: "Где-то на 85% уже разобран завал. Спасатели отмечают, что они сегодня уже наверняка подходят к завершению этой спасательной операции".

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Детали: На 9 утра было известно о 46 погибших. По данным Тимошенко, в 09:48 из-под завала извлекли тело еще одной женщины.

Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены и изъяты тела 47 погибших, из них 1 ребенок, спасены из-под завалов 9 человек. Работы продолжаются.

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Темы: Донецкая областьвойна
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