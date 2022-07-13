Часов Яр: количество жертв возросло до 47

Спасатели извлекли 47 тел из-под завалов разрушенной российским ракетным ударом 9 июля многоэтажки в городе Часов Яр Донецкой области.

Источник: спикер Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко в эфире национального телемарафона в среду, замглавы ОП Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь Игнатченко: "Где-то на 85% уже разобран завал. Спасатели отмечают, что они сегодня уже наверняка подходят к завершению этой спасательной операции".

Детали: На 9 утра было известно о 46 погибших. По данным Тимошенко, в 09:48 из-под завала извлекли тело еще одной женщины.

Всего с начала работ на месте происшествия обнаружены и изъяты тела 47 погибших, из них 1 ребенок, спасены из-под завалов 9 человек. Работы продолжаются.

Предыстория:

9 июля оккупанты нанесли удар по Часовому Яру, попав в пятиэтажку. Местные власти сообщили, что под завалами могут находиться более 3 десятков человек. Среди тел, которые спасатели достали из-под руин дома, тело 9-летнего мальчика.

Минобороны России заявило, что ракетным ударом по Часовому Яру якобы "было уничтожено более трех сотен националистов".