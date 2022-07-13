Пушилін заявив, що смертна кара в "ДНР" буде через розстріл, а дату не називатимуть

Громадяни Великобританії Ейден Ейслін і Шон Піннер та підданий Королівства Марокко Саадун Брагім, засуджені судом терористів до страти. Фото РИА Новости

Прокремлівський маріонетковий ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що представники США поки що не виходили з ним на зв'язок з приводу іноземців, яких взяли в полон терористи з ОРДЛО.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Пушиліна

Пряма промова Пушиліна: "На даний момент ніхто з представників американської влади не виходив... Як це можливо буде витягнути або врятувати своїх громадян без того, щоб вийти на керівництво Донецької Народної Республіки, поки неможливо навіть обговорювати".

Деталі: Ватажок бойовиків додав, що зараз двоє британців і марокканець, яких терористи засудили до страти за те, що вони захищали Україну, оскаржують свої вироки.

За його словами, якщо суд їхні апеляції не задовольнить, то їх стратять через розстріл.

Пушилін підкреслив, що псевдозаконодавство окупантів не передбачає конкретної дати виконання вироку – мовляв, виконавча служба керується своїми внутрішніми рішеннями, а "виконання вироку є непублічним і не підлягає розголосу".

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