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Пушилін заявив, що смертна кара в "ДНР" буде через розстріл, а дату не називатимуть

Ірина БалачукСереда, 13 липня 2022, 13:58
Пушилін заявив, що смертна кара в ДНР буде через розстріл, а дату не називатимуть
Громадяни Великобританії Ейден Ейслін і Шон Піннер та підданий Королівства Марокко Саадун Брагім, засуджені судом терористів до страти. Фото РИА Новости

Прокремлівський маріонетковий ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що представники США поки що не виходили з ним на зв'язок з приводу іноземців, яких взяли в полон терористи з ОРДЛО. 

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Пушиліна

Пряма промова Пушиліна: "На даний момент ніхто з представників американської влади не виходив... Як це можливо буде витягнути або врятувати своїх громадян без того, щоб вийти на керівництво Донецької Народної Республіки, поки неможливо навіть обговорювати".

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Деталі: Ватажок бойовиків додав, що зараз двоє британців і марокканець, яких терористи засудили до страти за те, що вони захищали Україну, оскаржують свої вироки.

За його словами, якщо суд їхні апеляції не задовольнить, то їх стратять через розстріл.

Пушилін підкреслив, що псевдозаконодавство окупантів не передбачає конкретної дати виконання вироку – мовляв, виконавча служба керується своїми внутрішніми рішеннями, а "виконання вироку є непублічним і не підлягає розголосу".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 9 червня терористи тимчасово окупованих територій Донецької області "засудили" до смертної кари трьох іноземних бійців, які захищали Україну. Йдеться про британців Ейдена Ейсліна, Шона Піннера і марокканця Саадуна Брагіма.
  • Український Генштаб повідомляв, що усі іноземні бійці, які захищають Україну, є комбатантами (входять до складу Збройних сил і безпосередньо беруть участь у бойових діях – ред.) та мають відповідні права. Це означає, що вони захищені Женевською конвенцією.
  • Речник українського МЗС Олег Ніколенко заявив, що в Україні вважають нікчемним рішення окупантів про смертну кару для трьох іноземців, котрі захищали Україну в складі ЗСУ.
  • Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) засудило смертний вирок, винесений трьом іноземцям у так званій "ДНР".
  • В середині червня речник Державного департаменту США заявив, що Сполучені Штати мають інформацію про трьох американських добровольців, які зникли під час бойових дій в Україні. Він додав, що відомство перебуває на зв’язку з рідними двох американців, про зникнення яких в Україні стало відомо раніше – 39 -річного Александра Дрюке і 27-річного Енді Г’юна, які потрапили в полон на Харківщині.
  • Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Женевська конвенція не поширюється на двох громадян США, які воювали на боці України і потрапили в полон. Він також додав, що в цьому випадку не можна виключати страту, але це буде рішення суду, а не Кремля.

Теми: ОРДЛОРосіяполонені
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