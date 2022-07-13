Пушилин заявил, что смертная казнь в "ДНР" будет через расстрел, а дату называть не будут
Прокремлевский марионеточный главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что представители США пока не выходили с ним на связь по поводу иностранцев, которых взяли в плен террористы из ОРДЛО.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Пушилина
Прямая речь Пушилина: "На данный момент никто из представителей американских властей не выходил... Как это возможно будет вытащить или спасти своих граждан без того, чтобы выйти на руководство Донецкой Народной Республики, пока не представляется возможным даже обсуждать".
Детали: Главарь боевиков добавил, что сейчас двое британцев и марокканец, которых террористы приговорили к смертной казни за то, что они защищали Украину, оспаривают свои приговоры.
По его словам, если суд их апелляции не удовлетворит, то их казнят через расстрел.
Пушилин подчеркнул, что псевдозаконодательство оккупантов не предусматривает конкретной даты исполнения приговора – мол, исполнительная служба руководствуется своими внутренними решениями, а "исполнение приговора непублично и не подлежит огласке".
Предыстория:
- 9 июня террористы временно оккупированных территорий Донецкой области "приговорили" к смертной казни трех иностранных бойцов, защищавших Украину. Речь идет о британцах Эйдене Эйслине, Шоне Пиннере и марокканце Саадуне Брагиме.
- Украинский Генштаб сообщал, что все иностранные бойцы, защищающие Украину, являются комбатантами (входят в состав Вооруженных сил и непосредственно участвуют в боевых действиях – ред.) и имеют соответствующие права. Это значит, что они защищены Женевской конвенцией.
- Спикер украинского МИДа Олег Николенко заявил, что в Украине считают никчемным решение оккупантов о смертной казни для трех иностранцев, защищавших Украину в составе ВСУ.
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осудило смертный приговор, вынесенный трем иностранцам в так называемой ДНР.
- В середине июня спикер Государственного департамента США заявил, что Соединенные Штаты располагают информацией о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине. Он добавил, что ведомство находится на связи с родными двух американцев – 39-летнего Александра Дрюке и 27-летнего Энди Гьюна.
- Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Женевская конвенция не распространяется на двух граждан США, воевавших на стороне Украины и попавших в плен. Он также добавил, что в этом случае нельзя исключать смертную казнь, но это будет решение суда, а не Кремля.