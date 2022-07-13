Пушилин заявил, что смертная казнь в "ДНР" будет через расстрел, а дату называть не будут

Граждане Великобритании Эйден Эйслин и Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим, приговоренные судом террористов к смертной казни. Фото РИА Новости

Прокремлевский марионеточный главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что представители США пока не выходили с ним на связь по поводу иностранцев, которых взяли в плен террористы из ОРДЛО.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на Пушилина

Прямая речь Пушилина: "На данный момент никто из представителей американских властей не выходил... Как это возможно будет вытащить или спасти своих граждан без того, чтобы выйти на руководство Донецкой Народной Республики, пока не представляется возможным даже обсуждать".

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Детали: Главарь боевиков добавил, что сейчас двое британцев и марокканец, которых террористы приговорили к смертной казни за то, что они защищали Украину, оспаривают свои приговоры.

По его словам, если суд их апелляции не удовлетворит, то их казнят через расстрел.

Пушилин подчеркнул, что псевдозаконодательство оккупантов не предусматривает конкретной даты исполнения приговора – мол, исполнительная служба руководствуется своими внутренними решениями, а "исполнение приговора непублично и не подлежит огласке".

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