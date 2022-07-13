Демонстранти на Шрі-Ланці захопили резиденцію прем'єра і державну ТРК

У комерційній столиці Шрі-Ланки Коломбо сотні протестувальників проти економічної кризи увірвалися в резиденцію прем'єр-міністра Раніла Вікрамасінґхе і почали святкування. Також демонстранти зайшли у приміщення державної телерадіокомпанії.

Джерело: CNN із посиланням на кадри з місця події та коментарі очевидців

Деталі: Президент Шрі-Ланки у середу вранці (за місцевим часом) утік з країни на Мальдіви, передавши перед цим владу прем'єр-міністру Ранілу Вікрамасінґхе.

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Після цього протестувальники пішли на штурм резиденції. Вони зламали ворота, прорвали кордон озброєної поліції і захопили будівлю і прилеглу територію.

За даними Національної лікарні Коломбо, щонайменше 30 людей отримали поранення і були госпіталізовані.

За словами очевидців, на балконі офісу можна було побачити людей, які запалювали петарди та розмахували прапором Шрі-Ланки.

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Демонстранти вимагають не щадити ні президента, ні прем'єр-міністра.

Повідомляється, що прем'єра у цей час в резиденції не було.

Кілька протестувальників також увійшли в приміщення державного мовника Шрі-Ланки і домовились з персоналом, щоб ті не надавали ефірний час політикам, а натомість показували програми з історії та культури.

Що передувало: Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса в середу вранці (за місцевим часом) вилетів з країни на Мальдіви.

На вихідних Раджапакса пообіцяв піти у відставку, відкривши шлях для "мирного переходу влади". Перед цим він залишив свою офіційну резиденцію в Коломбо, і її захопили десятки тисяч протестувальників.