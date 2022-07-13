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Демонстранты на Шри-Ланке захватили резиденцию премьера и государственную ТРК

Евгений КизиловСреда, 13 июля 2022, 15:50
Демонстранты на Шри-Ланке захватили резиденцию премьера и государственную ТРК

В коммерческой столице Шри-Ланки Коломбо сотни протестующих против экономического кризиса ворвались в резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингхе и начали празднование. Также демонстранты вошли в помещение государственной телерадиокомпании.

Источник: CNN со ссылкой на кадры с места происшествия и комментарии очевидцев

Детали: Президент Шри-Ланки в среду утром (по местному времени) удрал из страны на Мальдивы, передав перед этим власть премьер-министру Ранилу Викрамасингхе.

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После этого протестующие пошли на штурм резиденции. Они сломали ворота, прорвали кордон вооруженной полиции и захватили здание и близлежащую территорию.

 

По данным Национальной больницы Коломбо, по меньшей мере 30 человек получили ранения и были госпитализированы.

По словам очевидцев, на балконе офиса можно было увидеть людей, которые зажигали петарды и размахивали флагом Шри-Ланки.

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Демонстранты требуют не щадить ни президента, ни премьер-министра.

Сообщается, что премьера в это время в резиденции не было.

Несколько протестующих также вошли в помещение государственного вещателя Шри-Ланки и договорились с персоналом, чтобы те не предоставляли эфирное время политикам, а показывали исключительно программы по истории и культуре.

 

Что предшествовало: Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса в среду утром вылетел из страны на Мальдивы.

В выходные Раджапакса пообещал уйти в отставку, открыв путь для "мирного перехода власти". До этого он покинул свою официальную резиденцию в Коломбо, и ее захватили десятки тысяч протестующих.

Темы: Шри-Ланкамитинги
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