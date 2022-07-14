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Удар по Виннице: российские пропагандисты заявили, что захватчики били по "нацикам"

"Украинская правда"Четверг, 14 июля 2022, 15:59
Фото ГСЧС

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ, утверждает, что ракетный удар по Виннице, в результате которого погибли 20 мирных жителей, был нанесен по "пункту размещения националистов".

Источник: пропагандистка Симонян в Telegram

Прямая речь Симоньян: "Спросила МО, куда ударили в Виннице. Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения "нациков".

Детали: Нужно отметить, что официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков на ежедневном брифинге не предоставил никакой информации о ракетном ударе по городу.

Предистория:

  • В четверг около 11:00 российские войска ударили ракетами по центру Винницы.
  • По предварительным данным, 3 российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположенные неподалеку жилые дома.
  • На месте прилетов возник пожар, огонь опрокинулся на автостоянку. Горело около 50 автомобилей.
  • Президент Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар терактом.
  • В настоящее время известно о 20 погибших, еще около 90 человек обратились за помощью в медучреждения, примерно полсотни из них в тяжелом состоянии.

Темы: войнаВинницажертвы
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