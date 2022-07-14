Удар по Виннице: российские пропагандисты заявили, что захватчики били по "нацикам"

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ, утверждает, что ракетный удар по Виннице, в результате которого погибли 20 мирных жителей, был нанесен по "пункту размещения националистов".

Источник: пропагандистка Симонян в Telegram

Прямая речь Симоньян: "Спросила МО, куда ударили в Виннице. Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения "нациков".

Детали: Нужно отметить, что официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков на ежедневном брифинге не предоставил никакой информации о ракетном ударе по городу.

Предистория: