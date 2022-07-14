Удар по Вінниці: шукають 42 людини, з якими зник зв’язок

Рятувальники шукають 42 людей, з якими обірвався зв'язок після російських ракетних ударів по Вінниці 14 липня.

Джерело: ДСНС у Facebook

Дослівно ДСНС: "Триває пошук 42 людей, зв’язок з якими відсутній".

Реклама:

Фото ДСНС

Деталі: У службі зазначили, що станом на 15:55 у результаті атаки росіян загинула 21 людина (в тому числі три дитини), ще 52 людини (в тому числі 3 дитини) госпіталізовані – з них 34 людини у важкому стані.

Всього до медичних закладів звернулися 115 постраждалих.

фото ДСНС

Російські ракети пошкодили 55 будівель та 40 автомобілів.

ВІДЕО ДНЯ

Фото ДСНС

На місці ударів працюють піротехніки, кінологи, психологи ДСНС.

Передісторія: