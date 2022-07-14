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Удар по Вінниці: шукають 42 людини, з якими зник зв’язок

Ірина БалачукЧетвер, 14 липня 2022, 16:14
Удар по Вінниці: шукають 42 людини, з якими зник зв’язок
Фото ДСНС

Рятувальники шукають 42 людей, з якими обірвався зв'язок після російських ракетних ударів по Вінниці 14 липня.

Джерело: ДСНС у Facebook 

Дослівно ДСНС: "Триває пошук 42 людей, зв’язок з якими відсутній". 

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Фото ДСНС 

Деталі: У службі зазначили, що станом на 15:55 у результаті атаки росіян загинула 21 людина (в тому числі три дитини), ще 52 людини (в тому числі 3 дитини) госпіталізовані – з них 34 людини у важкому стані. 

Всього до медичних закладів звернулися 115 постраждалих.

 
фото ДСНС

Російські ракети пошкодили 55 будівель та 40 автомобілів. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Фото ДСНС

На місці ударів працюють піротехніки, кінологи, психологи ДСНС.

Передісторія: 

  • Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі. За різними даними, було від 2 до 4 вибухів.
  • За словами голови Вінницької області Сергія Борзова, ще 4 ракети над областю збили сили ППО.
  • В Офісі президента повідомили, що удар по Вінниці росіяни здійснили ракетами "Калібр", які випустили з підводного човна у Чорному морі.
  • Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.
  • Російська пропагандистка Маргарита Сімон’ян з посиланням на Міноборони РФ, стверджує, що ракетний удар по Вінниці, в результаті якого загинуло 20 мирних мешканців, був нанесений нібито по "пункту розміщення націоналістів".

Теми: Вінницявійнажертви
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