Удар по Вінниці: шукають 42 людини, з якими зник зв’язок
Четвер, 14 липня 2022, 16:14
Рятувальники шукають 42 людей, з якими обірвався зв'язок після російських ракетних ударів по Вінниці 14 липня.
Джерело: ДСНС у Facebook
Дослівно ДСНС: "Триває пошук 42 людей, зв’язок з якими відсутній".
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Деталі: У службі зазначили, що станом на 15:55 у результаті атаки росіян загинула 21 людина (в тому числі три дитини), ще 52 людини (в тому числі 3 дитини) госпіталізовані – з них 34 людини у важкому стані.
Всього до медичних закладів звернулися 115 постраждалих.
Російські ракети пошкодили 55 будівель та 40 автомобілів.
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На місці ударів працюють піротехніки, кінологи, психологи ДСНС.
Передісторія:
- Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі. За різними даними, було від 2 до 4 вибухів.
- За словами голови Вінницької області Сергія Борзова, ще 4 ракети над областю збили сили ППО.
- В Офісі президента повідомили, що удар по Вінниці росіяни здійснили ракетами "Калібр", які випустили з підводного човна у Чорному морі.
- Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.
- Російська пропагандистка Маргарита Сімон’ян з посиланням на Міноборони РФ, стверджує, що ракетний удар по Вінниці, в результаті якого загинуло 20 мирних мешканців, був нанесений нібито по "пункту розміщення націоналістів".