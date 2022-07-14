Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар по Вінниці: шукають 42 людини, з якими зник зв’язок

Ірина БалачукЧетвер, 14 липня 2022, 16:14
Фото ДСНС

Рятувальники шукають 42 людей, з якими обірвався зв'язок після російських ракетних ударів по Вінниці 14 липня.

Джерело: ДСНС у Facebook 

Дослівно ДСНС: "Триває пошук 42 людей, зв’язок з якими відсутній". 

 
Фото ДСНС 

Деталі: У службі зазначили, що станом на 15:55 у результаті атаки росіян загинула 21 людина (в тому числі три дитини), ще 52 людини (в тому числі 3 дитини) госпіталізовані – з них 34 людини у важкому стані. 

Всього до медичних закладів звернулися 115 постраждалих.

 
фото ДСНС

Російські ракети пошкодили 55 будівель та 40 автомобілів. 

 
Фото ДСНС

На місці ударів працюють піротехніки, кінологи, психологи ДСНС.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі. За різними даними, було від 2 до 4 вибухів.
  • За словами голови Вінницької області Сергія Борзова, ще 4 ракети над областю збили сили ППО.
  • В Офісі президента повідомили, що удар по Вінниці росіяни здійснили ракетами "Калібр", які випустили з підводного човна у Чорному морі.
  • Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.
  • Російська пропагандистка Маргарита Сімон’ян з посиланням на Міноборони РФ, стверджує, що ракетний удар по Вінниці, в результаті якого загинуло 20 мирних мешканців, був нанесений нібито по "пункту розміщення націоналістів".

Теми: Вінницявійнажертви
Головне сьогодні

"Тюрма – найкраще, що вас очікує": Зеленський – росіянам, які випустили ракети по Вінниці

відеоЗеленський: А якби хтось завдав удару по медичному центру в Далласі чи в Дрездені?

фотоЗнайшли уламки російських ракет, випущених по Вінниці, які ППО вдалося збити

Трамп підтвердив, що хоче знову стати президентом США

Залужний запевнив в надійній обороні Києва: бої поблизу столиці неможливі

На військовий облік – за власним бажанням. Пояснення Генштабу про мобілізацію жінок

Усі новини...
Вінниця
Ракетний удар РФ по Вінниці: виявили тіла 22 загиблих, лише 6 вдалося ідентифікувати
Удар по Вінниці: російські пропагандисти заявили, що загарбники били по "нациках"
По Вінниці вдарили "Калібрами" з підводного човна у Чорному морі
Останні новини
01:56
Німеччина виділить додаткові 2,4 млрд євро допомоги українським біженцям
01:22
Латвія заборонила постачання російського газу з 2023 року
01:00
Глава МЗС Німеччини: якщо послабимо санкції проти РФ – нас буде удвічі легше шантажувати
00:35
Сумська область: Вісім громад зазнали обстрілів росіян
23:49
Сербська молодь не вважає Росію винною у війні в Україні – опитування
23:36
"Тюрма – найкраще, що вас очікує": Зеленський – росіянам, які випустили ракети по Вінниці
23:14
В МЗС назвали важливим черговий звіт місії ОБСЄ про воєнні злочини Росії в Україні
22:58
Більше 3,5 тис. українських воїнів отримали держнагороди посмертно – Зеленський
22:45
Україна працює над гумкоридором зі Святогірської Лаври – там 600 цивільних
22:42
відеоЗеленський: А якби хтось завдав удару по медичному центру в Далласі чи в Дрездені?
Усі новини...