Удар по Виннице: ищут 42 человек, с которыми исчезла связь
Четверг, 14 июля 2022, 16:14
Спасатели ищут еще 42 человека, с которыми оборвалась связь после российских ракетных ударов по Виннице 14 июля.
Источник: ГСЧС в Facebook
Дословно ГСЧС: "Продолжается поиск 42 человек, связь с которыми отсутствует".
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Детали: В службе отметили, что по состоянию на 15:55 в результате атаки россиян погиб 21 человек (в том числе три ребенка), еще 52 человека (в том числе 3 ребенка) госпитализированы – из них 34 человека в тяжелом состоянии.
Всего в медицинские учреждения обратились 115 пострадавших.
Российские ракеты повредили 55 зданий и 40 автомобилей.
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На месте ударов работают пиротехники, кинологи, психологи ГСЧС.
Предыстория:
- Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары. По разным данным, было от 2 до 4 взрывов.
- По словам главы Винницкой области Сергея Борзова, еще 4 ракеты над областью сбили силы ПВО.
- В Офисе президента сообщили, что удар по Виннице россияне нанесли ракетами "Калибр", которые выпустили с подводной лодки в Черном море.
- Президент Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар терактом.
- Российская пропагандистка Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ, утверждает, что ракетный удар по Виннице, в результате которого погибли 20 мирных жителей, был нанесен якобы по "пункту размещения националистов".