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Удар по Виннице: ищут 42 человек, с которыми исчезла связь

Ирина БалачукЧетверг, 14 июля 2022, 16:14
Фото ГСЧС

Спасатели ищут еще 42 человека, с которыми оборвалась связь после российских ракетных ударов по Виннице 14 июля.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно ГСЧС: "Продолжается поиск 42 человек, связь с которыми отсутствует". 

 
фото ГСЧС

Детали: В службе отметили, что по состоянию на 15:55 в результате атаки россиян погиб 21 человек (в том числе три ребенка), еще 52 человека (в том числе 3 ребенка) госпитализированы – из них 34 человека в тяжелом состоянии. 

Всего в медицинские учреждения обратились 115 пострадавших.

 
Фото ГСЧС

Российские ракеты повредили 55 зданий и 40 автомобилей. 

 
Фото ГСЧС

На месте ударов работают пиротехники, кинологи, психологи ГСЧС.

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Предыстория:

  • Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары. По разным данным, было от 2 до 4 взрывов.
  • По словам главы Винницкой области Сергея Борзова, еще 4 ракеты над областью сбили силы ПВО.
  • В Офисе президента сообщили, что удар по Виннице россияне нанесли ракетами "Калибр", которые выпустили с подводной лодки в Черном море.
  • Президент Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар терактом.
  • Российская пропагандистка Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ, утверждает, что ракетный удар по Виннице, в результате которого погибли 20 мирных жителей, был нанесен якобы по "пункту размещения националистов".

Темы: Винницавойнажертвы
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