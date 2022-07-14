Удар по Виннице: ищут 42 человек, с которыми исчезла связь

Спасатели ищут еще 42 человека, с которыми оборвалась связь после российских ракетных ударов по Виннице 14 июля.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно ГСЧС: "Продолжается поиск 42 человек, связь с которыми отсутствует".

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фото ГСЧС

Детали: В службе отметили, что по состоянию на 15:55 в результате атаки россиян погиб 21 человек (в том числе три ребенка), еще 52 человека (в том числе 3 ребенка) госпитализированы – из них 34 человека в тяжелом состоянии.

Всего в медицинские учреждения обратились 115 пострадавших.

Фото ГСЧС

Российские ракеты повредили 55 зданий и 40 автомобилей.

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Фото ГСЧС

На месте ударов работают пиротехники, кинологи, психологи ГСЧС.

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