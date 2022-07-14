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Ракетний удар РФ по Вінниці: виявили тіла 22 загиблих, лише 6 вдалося ідентифікувати

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 липня 2022, 17:23
фото Нацполіції

Внаслідок ракетних ударів Росії по Вінниці у четвер станом на 17 годину виявлено тіла 22 загиблих, лише 6 із них вдалося опізнати, зниклими безвісти вважаються 39 людей.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook

Пряма мова: "Ракетні удари по Вінниці: станом на 17:00 виявили тіла 22 загиблих. Лише 6-х з них наразі вдалося ідентифікувати.

Для встановлення осіб загиблих можуть знадобитися ДНК-експертизи, тож слідчі просять прямих родичів (рідні батьки та діти) зниклих безвісти вийти на зв'язок та здати біологічні зразки. Нагадую номери гарячої лінії: 050-222-03-26 або 59-42-00

Двох розшукуваних осіб поліцейські знайшли серед поранених. На жаль, одного розшукуваного виявили серед загиблих. Всього у списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 осіб".

Деталі: За даними Нацполіції, ушкоджень різних ступенів тяжкості зазнали близько сотні людей.

ВІДЕО ДНЯ

Ударами пошкоджено більше 50 будівель різного призначення та понад 40 автомобілів.

Повідомляється, що поліцейські перекрили та взяли під охорону цей район, щоб правоохоронці мали змогу ретельно зібрати необхідні докази воєнних злочинів РФ та вберегти вцілілі приміщення від можливих мародерів.

Передісторія: 

  • Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, у результаті чого виникли пожежі. 
  • За даними Генштабу місто вразили три ворожі ракети, ще 2 були знищенні зенітно-ракетними військами в районі села Рахни Вінницької області.
  • В Офісі президента повідомили, що удар по Вінниці росіяни здійснили ракетами "Калібр", які випустили з підводного човна у Чорному морі.
  • Президент Володимир Зеленський назвав цей ракетний удар терактом.
  • Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян з посиланням на Міноборони РФ, стверджує, що ракетний удар по Вінниці, в результаті якого загинуло більше 20 мирних мешканців, було завдано нібито по "пункту розміщення націоналістів".

Теми: Вінницявійна
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