Ракетний удар РФ по Вінниці: виявили тіла 22 загиблих, лише 6 вдалося ідентифікувати

Внаслідок ракетних ударів Росії по Вінниці у четвер станом на 17 годину виявлено тіла 22 загиблих, лише 6 із них вдалося опізнати, зниклими безвісти вважаються 39 людей.

Джерело: голова Нацполіції Ігор Клименко у Facebook

Пряма мова: "Ракетні удари по Вінниці: станом на 17:00 виявили тіла 22 загиблих. Лише 6-х з них наразі вдалося ідентифікувати.

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Для встановлення осіб загиблих можуть знадобитися ДНК-експертизи, тож слідчі просять прямих родичів (рідні батьки та діти) зниклих безвісти вийти на зв'язок та здати біологічні зразки. Нагадую номери гарячої лінії: 050-222-03-26 або 59-42-00

Двох розшукуваних осіб поліцейські знайшли серед поранених. На жаль, одного розшукуваного виявили серед загиблих. Всього у списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 осіб".

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Деталі: За даними Нацполіції, ушкоджень різних ступенів тяжкості зазнали близько сотні людей.

Ударами пошкоджено більше 50 будівель різного призначення та понад 40 автомобілів.

Повідомляється, що поліцейські перекрили та взяли під охорону цей район, щоб правоохоронці мали змогу ретельно зібрати необхідні докази воєнних злочинів РФ та вберегти вцілілі приміщення від можливих мародерів.

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