Ракетный удар РФ по Виннице: обнаружили тела 22 погибших, только 6 удалось идентифицировать

В результате ракетных ударов России по Виннице в четверг по состоянию на 17 часов обнаружены тела 22 погибших, только 6 из них удалось опознать, пропавшими без вести числятся 39 человек.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь: "Ракетные удары по Виннице: по состоянию на 17:00 обнаружили тела 22 погибших. Лишь 6 из них удалось идентифицировать.

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Для установления лиц погибших могут понадобиться ДНК-экспертизы, поэтому следователи просят прямых родственников (родные родители и дети) пропавших без вести выйти на связь и сдать биологические образцы. Напоминаю номера горячей линии: 050-222-03-26 или 59-42-00.

Двух разыскиваемых полицейские нашли среди раненых. К сожалению, одного разыскиваемого обнаружили среди погибших. Всего в списке пропавших без вести в результате ракетных ударов по Виннице остаются 39 человек".

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Детали: По данным Нацполиции, повреждения разных степеней тяжести получили около сотни человек.

Ударами повреждено более 50 зданий разного назначения и более 40 автомобилей.

Сообщается, что полицейские перекрыли и взяли под охрану этот район, чтобы правоохранители могли тщательно собрать необходимые доказательства военных преступлений РФ и уберечь уцелевшие помещения от возможных мародеров.

Предыстория: