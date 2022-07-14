Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ракетный удар РФ по Виннице: обнаружили тела 22 погибших, только 6 удалось идентифицировать

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 июля 2022, 17:23
фото Нацполиции

В результате ракетных ударов России по Виннице в четверг по состоянию на 17 часов обнаружены тела 22 погибших, только 6 из них удалось опознать, пропавшими без вести числятся 39 человек.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь: "Ракетные удары по Виннице: по состоянию на 17:00 обнаружили тела 22 погибших. Лишь 6 из них удалось идентифицировать.

Для установления лиц погибших могут понадобиться ДНК-экспертизы, поэтому следователи просят прямых родственников (родные родители и дети) пропавших без вести выйти на связь и сдать биологические образцы. Напоминаю номера горячей линии: 050-222-03-26 или 59-42-00.

Двух разыскиваемых полицейские нашли среди раненых. К сожалению, одного разыскиваемого обнаружили среди погибших. Всего в списке пропавших без вести в результате ракетных ударов по Виннице остаются 39 человек".

Детали: По данным Нацполиции, повреждения разных степеней тяжести получили около сотни человек.

ВИДЕО ДНЯ

Ударами повреждено более 50 зданий разного назначения и более 40 автомобилей.

Сообщается, что полицейские перекрыли и взяли под охрану этот район, чтобы правоохранители могли тщательно собрать необходимые доказательства военных преступлений РФ и уберечь уцелевшие помещения от возможных мародеров.

Предыстория:

  • Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары.
  • По данным Генштаба город поразили три вражеских ракеты, еще 2 были уничтожены зенитно-ракетными войсками в районе села Рахны Винницкой области.
  • Командование Воздушных сил сообщило, что удар по Виннице россияне нанесли ракетами "Калибр", которые выпустили с подлодки в Черном море.
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар терактом.
  • Российская пропагандистка Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ, утверждает, что ракетный удар по Виннице, в результате которого погибло более 20 мирных жителей, был нанесен якобы по "пункту размещения националистов".

Темы: Винницавойна
Главное сегодня

"Тюрьма – лучшее, что вас ожидает": Зеленский – россиянам, выпустившим ракеты по Виннице

видеоЗеленский: А если бы кто-то нанес удар по медицинскому центру в Далласе или Дрездене?

фотоНашли обломки российских ракет, выпущенных по Виннице, которые ПВО удалось сбить

Трамп подтвердил, что хочет снова стать президентом США

Залужный заверил в надежной обороне Киева: бои вблизи столицы невозможны

На военный учет – по собственному желанию. Объяснение Генштаба о мобилизации женщин

Все новости...
Винница
Удар по Виннице: ищут 42 человек, с которыми исчезла связь
Удар по Виннице: российские пропагандисты заявили, что захватчики били по "нацикам"
По Виннице ударили "Калибрами" с подлодки в Черном море
Последние новости
02:33
ОК "Юг": Россияне нанесли удар по Виннице с корабля у крымского мыса Фиолент
01:56
Германия выделит дополнительные 2,4 млрд евро помощи украинским беженцам
01:22
Латвия запретила поставку российского газа с 2023 года
01:00
Глава МИД Германии: если ослабим санкции против РФ – нас будет вдвое легче шантажировать
00:35
Сумская область: Восемь громад подверглись обстрелам россиян
23:49
Сербская молодежь не считает Россию виновной в войне в Украине – опрос
23:36
"Тюрьма – лучшее, что вас ожидает": Зеленский – россиянам, выпустившим ракеты по Виннице
23:14
В МИД назвали важным очередной отчет миссии ОБСЕ о военных преступлениях России в Украине
22:58
Более 3,5 тысяч украинских воинов получили госнаграды посмертно – Зеленский
22:45
Украина работает над гумкоридором из Святогорской Лавры – там 600 гражданских
Все новости...