Ракетный удар РФ по Виннице: обнаружили тела 22 погибших, только 6 удалось идентифицировать
В результате ракетных ударов России по Виннице в четверг по состоянию на 17 часов обнаружены тела 22 погибших, только 6 из них удалось опознать, пропавшими без вести числятся 39 человек.
Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook
Прямая речь: "Ракетные удары по Виннице: по состоянию на 17:00 обнаружили тела 22 погибших. Лишь 6 из них удалось идентифицировать.
Для установления лиц погибших могут понадобиться ДНК-экспертизы, поэтому следователи просят прямых родственников (родные родители и дети) пропавших без вести выйти на связь и сдать биологические образцы. Напоминаю номера горячей линии: 050-222-03-26 или 59-42-00.
Двух разыскиваемых полицейские нашли среди раненых. К сожалению, одного разыскиваемого обнаружили среди погибших. Всего в списке пропавших без вести в результате ракетных ударов по Виннице остаются 39 человек".
Детали: По данным Нацполиции, повреждения разных степеней тяжести получили около сотни человек.
Ударами повреждено более 50 зданий разного назначения и более 40 автомобилей.
Сообщается, что полицейские перекрыли и взяли под охрану этот район, чтобы правоохранители могли тщательно собрать необходимые доказательства военных преступлений РФ и уберечь уцелевшие помещения от возможных мародеров.
Предыстория:
- Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары.
- По данным Генштаба город поразили три вражеских ракеты, еще 2 были уничтожены зенитно-ракетными войсками в районе села Рахны Винницкой области.
- Командование Воздушных сил сообщило, что удар по Виннице россияне нанесли ракетами "Калибр", которые выпустили с подлодки в Черном море.
- Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар терактом.
- Российская пропагандистка Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ, утверждает, что ракетный удар по Виннице, в результате которого погибло более 20 мирных жителей, был нанесен якобы по "пункту размещения националистов".