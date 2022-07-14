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Ракетный удар РФ по Виннице: обнаружили тела 22 погибших, только 6 удалось идентифицировать

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 июля 2022, 17:23
Ракетный удар РФ по Виннице: обнаружили тела 22 погибших, только 6 удалось идентифицировать
фото Нацполиции

В результате ракетных ударов России по Виннице в четверг по состоянию на 17 часов обнаружены тела 22 погибших, только 6 из них удалось опознать, пропавшими без вести числятся 39 человек.

Источник: глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь: "Ракетные удары по Виннице: по состоянию на 17:00 обнаружили тела 22 погибших. Лишь 6 из них удалось идентифицировать.

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Для установления лиц погибших могут понадобиться ДНК-экспертизы, поэтому следователи просят прямых родственников (родные родители и дети) пропавших без вести выйти на связь и сдать биологические образцы. Напоминаю номера горячей линии: 050-222-03-26 или 59-42-00.

Двух разыскиваемых полицейские нашли среди раненых. К сожалению, одного разыскиваемого обнаружили среди погибших. Всего в списке пропавших без вести в результате ракетных ударов по Виннице остаются 39 человек".

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Детали: По данным Нацполиции, повреждения разных степеней тяжести получили около сотни человек.

Ударами повреждено более 50 зданий разного назначения и более 40 автомобилей.

Сообщается, что полицейские перекрыли и взяли под охрану этот район, чтобы правоохранители могли тщательно собрать необходимые доказательства военных преступлений РФ и уберечь уцелевшие помещения от возможных мародеров.

Предыстория:

  • Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы, в результате чего возникли пожары.
  • По данным Генштаба город поразили три вражеских ракеты, еще 2 были уничтожены зенитно-ракетными войсками в районе села Рахны Винницкой области.
  • Командование Воздушных сил сообщило, что удар по Виннице россияне нанесли ракетами "Калибр", которые выпустили с подлодки в Черном море.
  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот ракетный удар терактом.
  • Российская пропагандистка Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ, утверждает, что ракетный удар по Виннице, в результате которого погибло более 20 мирных жителей, был нанесен якобы по "пункту размещения националистов".

Темы: Винницавойна
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