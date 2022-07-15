Телеканал нардепа Столара призупиняє мовлення до завершення війни

Канал Live з медіахолдингу нардепа "ОПЗЖ" Вадима Столара призупиняє мовлення.

Джерело: дистриб’ютор супутникового телебачення Viasat, "Детектор медіа"

Дослівно: "Інформуємо Вас, що канал LIVE 15 липня 2022 року призупиняє своє мовлення до завершення військових дій та скасування в Україні режиму воєнного стану. У зв’язку з цим зазначений канал буде вилучено з пакетів Viasat".

Нагадаємо:

Вадим Столар столичний забудовник, депутат "ОПЗЖ" у Верховній Раді. У 2020 році році стало відомо, що Столар стане інвестором нового телеканалу. За словами Столара, він хотів "створити незалежний регіональний канал".

Live розпочав мовлення в серпні 2020 року під назвою Kyiv.Live.