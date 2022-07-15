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Телеканал нардепа Столара приостанавливает вещание до завершения войны

Анастасия КалатурПятница, 15 июля 2022, 06:15
ФОТО: comments.ua

Канал Live из медиахолдинга нардепа "ОПЗЖ" Вадима Столара приостанавливает вещание.

Источник: дистрибьютор спутникового телевидения Viasat, "Детектор медиа"

Дословно: "Информируем Вас, что канал LIVE 15 июля 2022 года приостанавливает свое вещание до завершения военных действий и отмены в Украине режима военного положения. В связи с этим этот канал будет изъят из пакетов Viasat".

Напомним:

  • Вадим Столар столичный застройщик, депутат "ОПЗЖ" в Верховной Раде. В 2020 году стало известно, что Столар станет инвестором нового телеканала. По словам Столара, он хотел создать "независимый региональный канал".
  • Live начал вещание в августе 2020 года под названием Kyiv.Live.

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Темы: медиаОппозиционный блок
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