Телеканал нардепа Столара приостанавливает вещание до завершения войны

Канал Live из медиахолдинга нардепа "ОПЗЖ" Вадима Столара приостанавливает вещание.

Источник: дистрибьютор спутникового телевидения Viasat, "Детектор медиа"

Дословно: "Информируем Вас, что канал LIVE 15 июля 2022 года приостанавливает свое вещание до завершения военных действий и отмены в Украине режима военного положения. В связи с этим этот канал будет изъят из пакетов Viasat".

Напомним:

Вадим Столар столичный застройщик, депутат "ОПЗЖ" в Верховной Раде. В 2020 году стало известно, что Столар станет инвестором нового телеканала. По словам Столара, он хотел создать "независимый региональный канал".

Live начал вещание в августе 2020 года под названием Kyiv.Live.