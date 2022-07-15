У Вінниці не ідентифікували двох загиблих дітей та 11 дорослих

У Вінниці після ракетного удару ще не ідентифікували тіла двох загиблих дітей та 11 дорослих, родичі розшукують 18 громадян.

Джерело: голова Вінницької ОВА Сергій Борзов і Вінницька міськрада

Пряма мова Борзова: "День жалоби… День страшного болю і скорботи...

23 людини загинуло. 3 дітей… Серед яких, 4-річна "сонячна" Ліза. .Тіла двох дітей досі не ідентифіковані... Як і 11 дорослих...

Мама Лізи жива. Вона прооперована. Стан важкий.

У лікарнях – 73 постраждалих. 18 – у розшуку зниклих безвісти...

Деталі: Борзов висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Офіс генпрокурора повідомив, що від ракетного удару по центру Вінниці 14 липня загинули три дитини, отримали поранення ще четверо неповнолітніх.

Станом на 09:00 продовжено рятувальні роботи та розбирання завалів, до яких залучено 437 осіб та 66 одиниць техніки.

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