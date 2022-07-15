У Вінниці не ідентифікували двох загиблих дітей та 11 дорослих
У Вінниці після ракетного удару ще не ідентифікували тіла двох загиблих дітей та 11 дорослих, родичі розшукують 18 громадян.
Джерело: голова Вінницької ОВА Сергій Борзов і Вінницька міськрада
Пряма мова Борзова: "День жалоби… День страшного болю і скорботи...
23 людини загинуло. 3 дітей… Серед яких, 4-річна "сонячна" Ліза. .Тіла двох дітей досі не ідентифіковані... Як і 11 дорослих...
Мама Лізи жива. Вона прооперована. Стан важкий.
У лікарнях – 73 постраждалих. 18 – у розшуку зниклих безвісти...
Деталі: Борзов висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
Раніше Офіс генпрокурора повідомив, що від ракетного удару по центру Вінниці 14 липня загинули три дитини, отримали поранення ще четверо неповнолітніх.
Станом на 09:00 продовжено рятувальні роботи та розбирання завалів, до яких залучено 437 осіб та 66 одиниць техніки.
Передісторія:
- Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці. Станом на вечір кількість жертв становило 23, у лікарнях перебуває 64 особи, 5 – у критичному стані.
- Серед загиблих була 4-річна Ліза, її мама потрапила в реанімацію. Маленька Ліза мала синдром Дауна, її знімали в ролику першої леді Олени Зеленської до різдвяних свят у 2021 році.