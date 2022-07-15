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В Виннице не идентифицировали двоих погибших детей и 11 взрослых

Елена РощинаПятница, 15 июля 2022, 09:56
Винница, разбор завалов, фото ГСЧС

В Виннице после ракетного удара еще не идентифицировали тела двух погибших детей и 11 взрослых, родственники разыскивают 18 граждан.

Источник: глава Винницкой ОВА Сергей Борзов и Винницкий горсовет

Прямая речь Борзова: "День траура… День страшной боли и скорби...

23 человека погибли. 3 детей… Среди которых, 4-летняя "солнечная" Лиза. Тела двух детей до сих пор не идентифицированы... Как и 11 взрослых...

Мама Лизы жива. Она прооперирована. Состояние тяжелое.

В больницах – 73 пострадавших. 18 – в розыске пропавших без вести…".

Детали: Борзов выразил соболезнования родным и близким погибших.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее Офис генпрокурора сообщил, что от ракетного удара по центру Винницы 14 июля погибли три ребенка, получили ранения еще четверо несовершеннолетних.

По состоянию на 09:00 продолжены спасательные работы и разбор завалов, к которым привлечены 437 человек и 66 единиц техники.

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Темы: Винницавойнадети
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