В Виннице не идентифицировали двоих погибших детей и 11 взрослых
В Виннице после ракетного удара еще не идентифицировали тела двух погибших детей и 11 взрослых, родственники разыскивают 18 граждан.
Источник: глава Винницкой ОВА Сергей Борзов и Винницкий горсовет
Прямая речь Борзова: "День траура… День страшной боли и скорби...
23 человека погибли. 3 детей… Среди которых, 4-летняя "солнечная" Лиза. Тела двух детей до сих пор не идентифицированы... Как и 11 взрослых...
Мама Лизы жива. Она прооперирована. Состояние тяжелое.
В больницах – 73 пострадавших. 18 – в розыске пропавших без вести…".
Детали: Борзов выразил соболезнования родным и близким погибших.
Ранее Офис генпрокурора сообщил, что от ракетного удара по центру Винницы 14 июля погибли три ребенка, получили ранения еще четверо несовершеннолетних.
По состоянию на 09:00 продолжены спасательные работы и разбор завалов, к которым привлечены 437 человек и 66 единиц техники.
Предыстория:
- Утром 14 июля россияне ударили ракетами по центру Винницы. По состоянию на вечер количество жертв составляло 23, в больницах находятся 64 человека, 5 – в критическом состоянии.
- Среди погибших была 4-летняя Лиза, ее мать попала в реанимацию. У маленькой Лизы был синдром Дауна, ее снимали в ролике первой леди Елены Зеленской к рождественским праздникам в 2021 году.