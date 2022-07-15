Росіяни тричі змінювали версії удару по Вінниці – Повітряні Сили

Російські представники тричі змінювали версію про наслідки свого ракетного удару по вінницькому Будинку офіцерів, внаслідок якого 14 липня загинули 23 особи.

Джерело: командування Повітряних Сил ЗСУ

Дослівно: "Одразу ж після вибухів пропагандисти заявили про знищення групи націоналістів у Будинку офіцерів, згодом була заява про знищений там склад боєприпасів. Вже сьогодні міноборони країни-окупанта заявляє про знищення керівного складу Повітряних Сил…

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Чого варті заяви агресора, ми бачимо у їхній статистиці, де вони говорять про втрати українського війська. Вони уже "знищили", як мінімум три українських армії".

Деталі: У командуванні також повідомили, що Будинок офіцерів, в який влучили ворожі ракети, де-юре належав Повітряним Силам, а де-факто був культурним закладом Вінниці, де проводилися найбільші концерти українських зірок, працювали десятки дитячих гуртків, спілок та громадських організацій, де були студії звукозапису, кафе та відділення "Приватбанку".

Дослівно: "Саме в день підступного ракетного удару в Будинку офіцерів мала виступати українська співачка "Роксолана", постраждали два члена її команди – один загинув, за життя іншого борються лікарі. Може, ракетний удар планувався по концертній залі, яка вміщає близько тисячі глядачів".

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