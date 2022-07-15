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Росіяни тричі змінювали версії удару по Вінниці – Повітряні Сили

Катерина ТищенкоП'ятниця, 15 липня 2022, 22:07
наслідки удару по Вінниці 14 липня, фото ДСНС

Російські представники тричі змінювали версію про наслідки свого ракетного удару по вінницькому Будинку офіцерів, внаслідок якого 14 липня загинули 23 особи.

Джерело: командування Повітряних Сил ЗСУ

Дослівно: "Одразу ж після вибухів пропагандисти заявили про знищення групи націоналістів у Будинку офіцерів, згодом була заява про знищений там склад боєприпасів. Вже сьогодні міноборони країни-окупанта заявляє про знищення керівного складу Повітряних Сил…

Чого варті заяви агресора, ми бачимо у їхній статистиці, де вони говорять про втрати українського війська. Вони уже "знищили", як мінімум три українських армії".

Деталі: У командуванні також повідомили, що Будинок офіцерів, в який влучили ворожі ракети, де-юре належав Повітряним Силам, а де-факто був культурним закладом Вінниці, де проводилися найбільші концерти українських зірок, працювали десятки дитячих гуртків, спілок та громадських організацій, де були студії звукозапису, кафе та відділення "Приватбанку".

Дослівно: "Саме в день підступного ракетного удару в Будинку офіцерів мала виступати українська співачка "Роксолана", постраждали два члена її команди – один загинув, за життя іншого борються лікарі. Може, ракетний удар планувався по концертній залі, яка вміщає близько тисячі глядачів".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • По Вінниці 14 липня росіяни випустили три ракети "Калібр" з малого ракетного корабля в районі мису Фіолент в окупованому Криму. 
  • Станом на 13:00 15 липня правоохоронці встановили особи 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по центру Вінниці. Станом на 12:00 у медичні заклади звернулось 197 постраждалих, з низ 80 - залишаються на стаціонарному лікуванні. 11 людей досі вважаються зниклими безвісти. 
  • Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян з посиланням на Міноборони РФ стверджувала, що ракетний удар по Вінниці  було завдано нібито по "пункту розміщення націоналістів".

Теми: ВінницявійнаРосія
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