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Росіяни тричі змінювали версії удару по Вінниці – Повітряні Сили

Катерина ТищенкоП'ятниця, 15 липня 2022, 22:07
Росіяни тричі змінювали версії удару по Вінниці – Повітряні Сили
наслідки удару по Вінниці 14 липня, фото ДСНС

Російські представники тричі змінювали версію про наслідки свого ракетного удару по вінницькому Будинку офіцерів, внаслідок якого 14 липня загинули 23 особи.

Джерело: командування Повітряних Сил ЗСУ

Дослівно: "Одразу ж після вибухів пропагандисти заявили про знищення групи націоналістів у Будинку офіцерів, згодом була заява про знищений там склад боєприпасів. Вже сьогодні міноборони країни-окупанта заявляє про знищення керівного складу Повітряних Сил…

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Чого варті заяви агресора, ми бачимо у їхній статистиці, де вони говорять про втрати українського війська. Вони уже "знищили", як мінімум три українських армії".

Деталі: У командуванні також повідомили, що Будинок офіцерів, в який влучили ворожі ракети, де-юре належав Повітряним Силам, а де-факто був культурним закладом Вінниці, де проводилися найбільші концерти українських зірок, працювали десятки дитячих гуртків, спілок та громадських організацій, де були студії звукозапису, кафе та відділення "Приватбанку".

Дослівно: "Саме в день підступного ракетного удару в Будинку офіцерів мала виступати українська співачка "Роксолана", постраждали два члена її команди – один загинув, за життя іншого борються лікарі. Може, ракетний удар планувався по концертній залі, яка вміщає близько тисячі глядачів".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • По Вінниці 14 липня росіяни випустили три ракети "Калібр" з малого ракетного корабля в районі мису Фіолент в окупованому Криму. 
  • Станом на 13:00 15 липня правоохоронці встановили особи 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по центру Вінниці. Станом на 12:00 у медичні заклади звернулось 197 постраждалих, з низ 80 - залишаються на стаціонарному лікуванні. 11 людей досі вважаються зниклими безвісти. 
  • Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян з посиланням на Міноборони РФ стверджувала, що ракетний удар по Вінниці  було завдано нібито по "пункту розміщення націоналістів".

Теми: ВінницявійнаРосія
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