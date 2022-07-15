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Россияне трижды меняли версии удара по Виннице – Воздушные Силы

Катерина ТищенкоПятница, 15 июля 2022, 22:07
последствия удара по Виннице 14 июля, фото ГСЧС

Российские представители трижды меняли версию о последствиях своего ракетного удара по винницкому Дому офицеров, в результате которого 14 июля погибли 23 человека.

Источник: командование Воздушных Сил ВСУ

Дословно: "Сразу после взрывов пропагандисты заявили об уничтожении группы националистов в Доме офицеров, впоследствии было заявление об уничтоженном там склада боеприпасов. Уже сегодня минобороны страны-оккупанта заявляет об уничтожении руководящего состава Воздушных Сил…

Чего стоят заявления агрессора, мы видим по их статистике, где они говорят о потерях украинской армии. Они уже "уничтожили" как минимум три украинских армии".

Детали: В командовании также сообщили, что Дом офицеров, в который попали вражеские ракеты, де-юре принадлежал Воздушным Силам, а де-факто был культурным заведением Винницы, где проводились крупнейшие концерты украинских звезд, работали десятки детских кружков, союзов и общественных организаций, где были студии звукозаписи, кафе и отделения ПриватБанка.

Дословно: "Именно в день коварного ракетного удара в Доме офицеров должна выступать украинская певица "Роксолана", пострадали два члена ее команды – один погиб, за жизнь другого борются врачи. Может, ракетный удар планировался по концертному залу, который вмещает около тысячи зрителей".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • По Виннице 14 июля россияне выпустили три ракеты "Калибр" с малого ракетного корабля в районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму.
  • По состоянию на 13:00 15 июля правоохранители установили личности 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по центру Винницы. По состоянию на 12:00 в медицинские учреждения обратилось 197 пострадавших, из них 80 - остаются на стационарном лечении. 11 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
  • Российская пропагандистка Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ утверждала, что ракетный удар по Виннице был нанесен якобы по "пункту размещения националистов".

Темы: ВинницавойнаРосcия
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