Росіяни досі не захопили всю Луганщину, тривають бої – голова ОВА

Росіяни досі не можуть захопити Луганщину повністю, у двох населених пунктах, Білогорівці та Верхньокам‘янці, тривають запеклі бої.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Те, що Шойгу (міністр оборони РФ – ред.) відзвітувався карлику, що вони давним-давно контролюють Луганську область – можу сказати, що так, більшість області вони контролюють, але в двох населених пунктах ідуть запеклі бої.

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Пройти вони там не можуть. Втрачають як особовий склад своєї армії, так і техніку, величезну кількість. Штурми не закінчуються, вони продовжуються постійно, але поки що нічого в них не виходить".

Деталі: За словами Гайдая, на Луганщині також діє партизанський рух.

"Іноді з’являються листівки на окупованих територіях, іноді чомусь підриваються колаборанти, іноді у наших військових з’являється чітка інформація про пересування ворога і т.д. Тому працює партизанський рух, і працює досить вдало", – зазначив голова ОВА.

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Що передувало: Іще 3 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про окупацію всієї Луганської області.

Шойгу й раніше прикрашав свої досягнення перед Путіним. Зокрема, ще 21 квітня він наплів своєму президенту про "звільнення Маріуполя". Захисники України вийшли з "Азовсталі" майже через місяць - 17 травня.