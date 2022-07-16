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Россияне до сих пор не захватили всю Луганщину, идут бои – глава ОВА

Катерина ТищенкоСуббота, 16 июля 2022, 23:20
Россияне до сих пор не захватили всю Луганщину, идут бои – глава ОВА
Сергей Гайдай, фото из Telegram

Россияне до сих пор не могут захватить Луганскую область полностью, в двух населенных пунктах, Белогоровке и Верхнекаменке, продолжаются ожесточенные бои.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь: "То, что Шойгу (министр обороны РФ – ред.) отчитался карлику, что они давным-давно контролируют Луганскую область – могу сказать, что да, большинство области они контролируют, но в двух населенных пунктах идут ожесточенные бои.

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Пройти они там не могут. Теряют как личный состав своей армии, так и технику, огромное количество. Штурмы не заканчиваются, они продолжаются постоянно, но пока ничего у них не получается".

Детали: По словам Гайдая, в Луганской области также действует партизанское движение.

"Иногда появляются открытки на оккупированных территориях, иногда почему-то взрываются коллаборанты, иногда у наших военных появляется четкая информация о передвижении врага и т.д. Поэтому работает партизанское движение, и работает достаточно удачно", – отметил глава ОВА.

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Что предшествовало: Еще 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об оккупации всей Луганской области.

Шойгу и раньше приукрашал свои достижения перед Путиным. В частности, еще 21 апреля он наплел своему президенту об "освобождении Мариуполя". Защитники Украины вышли из "Азовстали" почти через месяц – 17 мая.

Темы: Луганская областьвойна
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