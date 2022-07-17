Вінницький Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну, вистоїть і цю – голова ОВА

Голова Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов заявив, що Будинок офіцерів повністю зносити не будуть, а лише демонтують аварійні конструкції.

Джерело: Сергій Борзов у Telegram

Пряма мова: "Щодо Будинку офіцерів: що знесуть і що залишиться?

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Після влучання ракети будівля є аварійною. Такий висновок ДСНС.

Після обстеження фахівцями, було прийнято рішення про розбір завалів.Мова не про знесення всього об’єкту, а про демонтаж аварійних конструкцій, де небезпечно.

Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну. Вистоїть і цю - він уже став символом стійкості Вінниці".

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Архівні і свіжі фото, опубліковані Сергієм Борзовим.

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