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Вінницький Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну, вистоїть і цю – голова ОВА

Олена РощінаНеділя, 17 липня 2022, 14:33
Стіна Будинку офіцерів у Вінниці, фото ДСНС

Голова Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов заявив, що Будинок офіцерів повністю зносити не будуть, а лише демонтують аварійні конструкції.

Джерело: Сергій Борзов у Telegram

Пряма мова: "Щодо Будинку офіцерів: що знесуть і що залишиться? 

Після влучання ракети будівля є аварійною. Такий висновок ДСНС. 

Після обстеження фахівцями, було прийнято рішення про розбір завалів.Мова не про знесення всього об’єкту, а про демонтаж аварійних конструкцій, де небезпечно. 

Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну. Вистоїть і цю - він уже став символом стійкості Вінниці".

 
 
 

Архівні і свіжі фото, опубліковані Сергієм Борзовим. 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 14 липня росіяни вдарили трьома ракетами "Калібр" із Чорного моря по центру Вінниці. Загинули 24 людини, зокрема троє дітей. Станом на 16 липня 4 людини залишалися у списку зниклих безвісти.
  • Руйнувань зазнали Будинок офіцерів, який використовувався як концертна зала та приміщення для гуртків, будинок побуту "Ювілейний", а також діагностичний центр.
  • Сергій Борзов повідомляв, що Будинок офіцерів планують демонтувати після ракетного удару.

Теми: Вінницявійнаісторія
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