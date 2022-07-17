Вінницький Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну, вистоїть і цю – голова ОВА
Неділя, 17 липня 2022, 14:33
Голова Вінницької обласної адміністрації Сергій Борзов заявив, що Будинок офіцерів повністю зносити не будуть, а лише демонтують аварійні конструкції.
Джерело: Сергій Борзов у Telegram
Пряма мова: "Щодо Будинку офіцерів: що знесуть і що залишиться?
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Після влучання ракети будівля є аварійною. Такий висновок ДСНС.
Після обстеження фахівцями, було прийнято рішення про розбір завалів.Мова не про знесення всього об’єкту, а про демонтаж аварійних конструкцій, де небезпечно.
Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну. Вистоїть і цю - він уже став символом стійкості Вінниці".
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Архівні і свіжі фото, опубліковані Сергієм Борзовим.
Передісторія:
- 14 липня росіяни вдарили трьома ракетами "Калібр" із Чорного моря по центру Вінниці. Загинули 24 людини, зокрема троє дітей. Станом на 16 липня 4 людини залишалися у списку зниклих безвісти.
- Руйнувань зазнали Будинок офіцерів, який використовувався як концертна зала та приміщення для гуртків, будинок побуту "Ювілейний", а також діагностичний центр.
- Сергій Борзов повідомляв, що Будинок офіцерів планують демонтувати після ракетного удару.