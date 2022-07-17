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Винницкий Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту – глава ОВА

Елена РощинаВоскресенье, 17 июля 2022, 14:33
Винницкий Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту – глава ОВА
Стена Дома офицеров в Виннице, фото ГСЧС

Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов заявил, что Дом офицеров полностью сносить не будут, а только демонтируют аварийные конструкции.

Источник: Сергей Борзов в Telegram

Прямая речь: "О Доме офицеров: что снесут и что останется?

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После попадания ракеты здание является аварийным. Таков вывод ГСЧС.

После обследования специалистами было принято решение о разборе завалов. Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно.

Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту – он уже стал символом стойкости Винницы".

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Архивные и свежие фото, опубликованные Сергеем Борзовым.

Предыстория:

  • 14 июля россияне ударили тремя ракетами "Калибр" с Черного моря по центру Винницы. Погибли 24 человека, в том числе трое детей. По состоянию на 16 июля 4 человека оставались в списке пропавших без вести.
  • Разрушениям подверглись Дом офицеров, который использовался в качестве концертного зала и помещения для кружков, дом быта "Юбилейный", а также диагностический центр.
  • Сергей Борзов сообщал, что Дом офицеров планируют демонтировать после ракетного удара.

Темы: Винницавойнаистория
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