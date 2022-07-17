Винницкий Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту – глава ОВА

Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов заявил, что Дом офицеров полностью сносить не будут, а только демонтируют аварийные конструкции.

Источник: Сергей Борзов в Telegram

Прямая речь: "О Доме офицеров: что снесут и что останется?

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После попадания ракеты здание является аварийным. Таков вывод ГСЧС.

После обследования специалистами было принято решение о разборе завалов. Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно.

Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту – он уже стал символом стойкости Винницы".

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