Винницкий Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту – глава ОВА
Воскресенье, 17 июля 2022, 14:33
Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов заявил, что Дом офицеров полностью сносить не будут, а только демонтируют аварийные конструкции.
Источник: Сергей Борзов в Telegram
Прямая речь: "О Доме офицеров: что снесут и что останется?
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После попадания ракеты здание является аварийным. Таков вывод ГСЧС.
После обследования специалистами было принято решение о разборе завалов. Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно.
Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту – он уже стал символом стойкости Винницы".
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Архивные и свежие фото, опубликованные Сергеем Борзовым.
Предыстория:
- 14 июля россияне ударили тремя ракетами "Калибр" с Черного моря по центру Винницы. Погибли 24 человека, в том числе трое детей. По состоянию на 16 июля 4 человека оставались в списке пропавших без вести.
- Разрушениям подверглись Дом офицеров, который использовался в качестве концертного зала и помещения для кружков, дом быта "Юбилейный", а также диагностический центр.
- Сергей Борзов сообщал, что Дом офицеров планируют демонтировать после ракетного удара.