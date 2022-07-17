Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Винницкий Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту – глава ОВА

Елена РощинаВоскресенье, 17 июля 2022, 14:33
Стена Дома офицеров в Виннице, фото ГСЧС

Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов заявил, что Дом офицеров полностью сносить не будут, а только демонтируют аварийные конструкции.

Источник: Сергей Борзов в Telegram

Прямая речь: "О Доме офицеров: что снесут и что останется?

После попадания ракеты здание является аварийным. Таков вывод ГСЧС.

После обследования специалистами было принято решение о разборе завалов. Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно.

Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту – он уже стал символом стойкости Винницы".

 
 
 

Архивные и свежие фото, опубликованные Сергеем Борзовым.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 14 июля россияне ударили тремя ракетами "Калибр" с Черного моря по центру Винницы. Погибли 24 человека, в том числе трое детей. По состоянию на 16 июля 4 человека оставались в списке пропавших без вести.
  • Разрушениям подверглись Дом офицеров, который использовался в качестве концертного зала и помещения для кружков, дом быта "Юбилейный", а также диагностический центр.
  • Сергей Борзов сообщал, что Дом офицеров планируют демонтировать после ракетного удара.

Темы: Винницавойнаистория
Главное сегодня

обновленоЗеленский отстранил Венедиктову и Баканова

Контрактники РФ из Бурятии: За отказ воевать отправляют в СИЗО под Луганском

ВСУ отразили штурмы и нанесли врагу потери на двух направлениях – сводка Генштаба

Канадские парламентарии просят правительство объяснить передачу турбины для "Северного потока"

фотоВинницкий Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту – глава ОВА

В Киевской области пройдут военные учения: усилят блокпосты

Все новости...
Винница
Из Винницы некоторых пострадавших доставляют вертолетами во Львов
Удар по Виннице 14 июля: количество жертв возросло до 24
Зеленский об ударе по Виннице: без вести пропали 4 человека, 4 – в критическом состоянии
Последние новости
00:20
Обстрелы Сумщины: более 50 приходов за сутки, повреждена водонапорная башня
23:55
обновленоЗеленский отстранил Венедиктову и Баканова
23:53
Украинцы никогда не воспримут решение Канады о турбине - Зеленский
23:32
Зеленский ответил Медведеву на "судный день": Не очень трезвое заявление
23:10
Президент поручил активизировать конкурс на руководителя НАБУ и высказался относительно САП
22:46
Под Москвой полиция задержала бывшего редактора Первого канала РФ Овсянникову
22:44
Президент прокомментировал решение по Венедиктовой и Баканову
22:12
фото"Изменились эмоции". Как супружеская пара свадебных фотографов начала снимать войну
22:11
Вицепремьер Канады прокомментировала решение по турбине для "Северного потока-1"
21:36
В Донецкой области оккупанты ранили троих маленьких детей
Все новости...