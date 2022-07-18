Венедіктова не погоджується зі своїм відстороненням – джерела

Відсторонена указом президента від посади генпрокурора Ірина Венедіктова заявила, що процедура звільнення генерального прокурора всім добре відома, а інша не передбачена законом.

Джерело: Венедіктова у Facebook, співрозмовники УП в Офісі генерального прокурора

Пряма мова Венедіктової: "Я не можу і не збираюсь сперечатись із думкою чи рішенням президента – президент в своєму праві приймати рішення, в тому числі обговорюване зараз. Процедура звільнення генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом".

Деталі: Венедіктова заявила, що поки не обговорювала питання свого відсторонення з жодною людиною і утримується від коментарів.

"Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія "врегулювання" ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар", - додала вона.

Водночас, як повідомили УП джерела в Офісі генерального прокурора, Венедіктова не погоджується з рішенням про своє відсторонення і в понеділок була на робочому місці.

За словами співрозмовників, на 10 годину ранку Олексій Симоненко, на якого покладено виконання обов’язків генпрокурора, хотів провести робочу нараду. Венедіктова, яка була в офісі, виявила бажання взяти в ній участь. Симоненко був проти цього, і нарада не відбулася. Однак Симоненко зустрівся з заступниками генпрокурора і сказав їм, що ніяких кадрових змін не планується.

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Співрозмовник УП в ОГПУ додає, що своїм підлеглим Венедіктова сказала, що її звільнили із порушенням закону і тому вона не визнає своє усунення з посади. На повідомлення журналістів УП вона не відповідає.

Пізніше Венедіктова відреагувала на публікацію "Української правди", назвавши неправдою те, що вона нібито завадила в.о. генпрокурора Олексію Симоненку провести робочу нараду з іншими заступниками.

Дослівно Венедіктова: "Вранці я дійсно зібрала керівництво Офісу генпрокурора з метою представити офіційно Симоненка, як особу, яку інші мають сприймати як керівника і всіляко допомагати.

Після цього виконувач обов‘язків генпрокурора провів свою нараду, на якій обговорювались робочі питання без моєї участі. Я вважаю, що саме так мають поводити себе цивілізовані люди в цивілізованому суспільстві".

Довідка: Генеральний прокурор звільняється з посади президентом за згодою Верховної Ради.

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