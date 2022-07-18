Венедиктова не соглашается со своим отстранением – источники

Отстраненная указом президента от должности генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что процедура увольнения генерального прокурора всем хорошо известна, а другая не предусмотрена законом.

Источник: Венедиктова в Facebook, собеседники УП в Офисе генерального прокурора

Прямая речь Венедиктовой: "Я не могу и не собираюсь спорить с мнением или решением президента – президент в своем праве принимать решения, в том числе сейчас обсуждаемое. Процедура увольнения генпрокурора всем хорошо известна, другой нет, другая не предусмотрена законом".

Детали: Венедиктова заявила, что пока не обсуждала вопрос своего отстранения ни с одним человеком и воздерживается от комментариев.

"Не могу представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому, так сказать. Иными словами, как только завершится стадия "урегулирования" сложившейся ситуации в адекватном и понятном для всех сторон ключе, я дам исчерпывающий комментарий", - добавила она.

В то же время, как сообщили УП источники в Офисе генерального прокурора, Венедиктова не согласна с решением о своем отстранении и в понедельник была на рабочем месте.

По словам собеседников, на 10 часов утра Алексей Симоненко, на которого возложено исполнение обязанностей генпрокурора, хотел провести рабочее совещание. Находившаяся в офисе Венедиктова изъявила желание принять в нем участие. Симоненко был против этого, и совещание не состоялось. Однако Симоненко встретился с заместителями генпрокурора и сказал им, что никаких кадровых изменений не планируется.

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Собеседник УП в ОГПУ добавляет, что своим подчиненным Венедиктова сказала, что ее уволили с нарушением закона и поэтому она не признает свое отстранение от должности. На сообщения журналистов УП она не отвечает.

Позже Венедиктова отреагировала на публикацию "Украинской правды", назвав неправдой то, что она якобы помешала и.о. генпрокурора Алексею Симоненко провести рабочее совещание с другими заместителями.

Дословно Венедиктова: "Утром я действительно собрала руководство Офиса генпрокурора с целью представить официально Симоненко как лицо, которое другие должны воспринимать как руководителя и всячески помогать.

После этого исполняющий обязанности генпрокурора провел свое совещание, на котором обсуждались рабочие вопросы без моего участия. Я считаю, что именно так должны вести себя цивилизованные люди в цивилизованном обществе".

Справка: Генеральный прокурор увольняется с должности президентом с согласия Верховной Рады.

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