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У США прокоментували відсторонення Венедіктової та усунення від посади Баканова

"Європейська правда"Понеділок, 18 липня 2022, 23:31
Нед Прайс, фото Getty Images

Сполученим Штатам відомо про останні кадрові рішення української влади і вони будуть "ретельно стежити" за ситуацією, але на обмін інформацією, зокрема розвідувальною, це не вплине.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу в понеділок заявив офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс.

"Що стосується новин, які ми чули з Києва, то нам відомо про повідомлення (про відсторонення), і ми продовжимо ретельно стежити за ситуацією. Ми щодня на зв’язку з нашими українськими партнерами", – зазначив Прайс.

Він додав, що США у своїх відносинах із Україною "вкладалися в інституції, а не конкретних осіб", тому впевнені, що зможуть налагодити контакт і з новим очільником Офісу генерального прокурора.

"Ми займаємо проактивну позицію щодо інформації, якою ділимось із українськими партнерами, щоб допомогти їм притягти до відповідальності тих, хто, можливо, скоїв воєнні злочини та інші звірства… Часто йдеться не про конфіденційну інформацію", – сказав Прайс.

"Багато з того, що ми передаємо Офісу генерального прокурора на рутинній основі, є інформацією з відкритих джерел. Так, ми обмінюємось з нашими українськими колегами і розвідданими, і продовжимо це робити далі. Це важливий елемент нашої допомоги Україні, який допомагає їй оборонятися", – підсумував він.

Нагадаємо, в неділю Зеленський відсторонив генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув від посади главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.

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Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов пізніше наголосив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.

Увечері в понеділок Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Баканова з посади голови Служби безпеки України та Венедіктової – з посади генеральної прокурорки.

Теми: СШАВенедіктоваБаканов
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