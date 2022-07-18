В США прокомментировали отстранение Венедиктовой и отстранение от должности Баканова

Соединенным Штатам известно о последних кадровых решениях украинской власти и они будут "тщательно следить" за ситуацией, но на обмен информацией, в том числе разведывательной, это не повлияет.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге в понедельник заявил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Что касается новостей, которые мы слышали из Киева, то нам известно о сообщениях (о кадровых решениях), и мы продолжим тщательно следить за ситуацией. Мы ежедневно на связи с нашими украинскими партнерами", – отметил Прайс.

Он добавил, что США в своих отношениях с Украиной "вкладывались в институции, а не конкретных лиц", поэтому уверены, что смогут наладить контакт и с новым главой Офиса генерального прокурора.

"Мы занимаем проактивную позицию относительно информации, которой делимся с украинскими партнерами, чтобы помочь им привлечь к ответственности тех, кто, возможно, совершил военные преступления и другие зверства... Часто речь идет не о конфиденциальной информации", – сказал Прайс.

"Многое из того, что мы передаем Офису генерального прокурора на рутинной основе, является информацией из открытых источников. Да, мы обмениваемся с нашими украинскими коллегами и разведданными, и продолжим это делать дальше. Это важный элемент нашей помощи Украине, который помогает ей обороняться" , – подытожил он.

Напомним, в воскресенье Зеленский отстранил генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.

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Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов позже подчеркнул, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.

Вечером в понедельник Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Баканова с должности главы Службы безопасности Украины и Венедиктовой – с должности генеральной прокурорки.