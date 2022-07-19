Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Венедіктової

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

Джерело: проєкт постанови від 19 липня на сайті парламенту

Деталі: Згідно з документом, представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради буде представник президента України у Конституційному суді нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.

За даними джерел УП, питання відставки генпрокурорки Венедіктової і глави СБУ Івана Баканова можуть розглянути на засіданні ВР 19 липня.

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Передісторія:

17 липня Зеленський відсторонив від посад генпрокурора Ірину Венедіктову і главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов пізніше наголосив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.

Увечері 18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Баканова з посади голови СБУ.