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Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Венедіктової

Ірина БалачукВівторок, 19 липня 2022, 09:37
Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Венедіктової
Ірина Венедіктова. Фото з Facebook

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

Джерело: проєкт постанови від 19 липня на сайті парламенту

Деталі: Згідно з документом, представляти це подання на пленарному засіданні Верховної Ради буде представник президента України у Конституційному суді нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.

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За даними джерел УП, питання відставки генпрокурорки Венедіктової і глави СБУ Івана Баканова можуть розглянути на засіданні ВР 19 липня.

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Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 17 липня Зеленський відсторонив від посад генпрокурора Ірину Венедіктову і главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.
  • Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов пізніше наголосив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.
  • Увечері 18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Баканова з посади голови СБУ. 

Теми: ЗеленськийВенедіктовазвільненняВерховна Рада
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