Зеленский внес в Раду представление на увольнение Венедиктовой

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

Источник: проект постановления от 19 июля на сайте парламента

Детали: Согласно документу, представлять это представление на пленарном заседании Верховной Рады будет представитель президента Украины в Конституционном суде нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

По данным источников УП, вопросы отставки генпрокурора Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова могут рассмотреть на заседании ВР 19 июля.

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Предыстория:

17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов позже подчеркнул, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.

18 июля Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Баканова с должности главы СБУ.