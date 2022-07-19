Зеленский внес в Раду представление на увольнение Венедиктовой

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

Источник: проект постановления от 19 июля на сайте парламента

Детали: Согласно документу, представлять это представление на пленарном заседании Верховной Рады будет представитель президента Украины в Конституционном суде нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Реклама:

По данным источников УП, вопросы отставки генпрокурора Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова могут рассмотреть на заседании ВР 19 июля.

Читайте также: Почему устранили Баканова и Венедиктову. Силовая вертикаль Зеленского

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ