Профільний комітет підтримав звільнення Баканова – нардеп

Вранці 19 липня Комітет по обороні Верховної Ради підтримав звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Железняка: "Профільний Комітет по обороні підтримав звільнення І. Баканова з посади голови СБУ. 8 за та 3 утримались".

Деталі: Нардеп зазначив, що звіту Баканова на засіданні комітету не було.

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Передісторія:

17 липня Зеленський відсторонив від посад генпрокурора Ірину Венедіктову і главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов пізніше наголосив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.

Увечері 18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Баканова з посади голови СБУ.

Вранці 19 липня Зеленський вніс до ВР подання на звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.