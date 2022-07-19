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Профільний комітет підтримав звільнення Баканова – нардеп

Ірина БалачукВівторок, 19 липня 2022, 10:39
Профільний комітет підтримав звільнення Баканова – нардеп
Іван Баканов. Фото СБУ

Вранці 19 липня Комітет по обороні Верховної Ради підтримав звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Железняка: "Профільний Комітет по обороні підтримав звільнення І. Баканова з посади голови СБУ.  8 за та 3 утримались".

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Деталі: Нардеп зазначив, що звіту Баканова на засіданні комітету не було.

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Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 17 липня Зеленський відсторонив від посад генпрокурора Ірину Венедіктову і главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.
  • Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов пізніше наголосив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.
  • Увечері 18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Баканова з посади голови СБУ. 
  • Вранці 19 липня Зеленський вніс до ВР подання на звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.

Теми: БакановСБУВерховна Радакомітети
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