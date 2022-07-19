Профільний комітет підтримав звільнення Баканова – нардеп
Вівторок, 19 липня 2022, 10:39
Вранці 19 липня Комітет по обороні Верховної Ради підтримав звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.
Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram
Пряма мова Железняка: "Профільний Комітет по обороні підтримав звільнення І. Баканова з посади голови СБУ. 8 за та 3 утримались".
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Деталі: Нардеп зазначив, що звіту Баканова на засіданні комітету не було.
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Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 17 липня Зеленський відсторонив від посад генпрокурора Ірину Венедіктову і главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.
- Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов пізніше наголосив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.
- Увечері 18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Баканова з посади голови СБУ.
- Вранці 19 липня Зеленський вніс до ВР подання на звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора.