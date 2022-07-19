Профільний комітет підтримав звільнення Баканова – нардеп

Вранці 19 липня Комітет по обороні Верховної Ради підтримав звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова Железняка: "Профільний Комітет по обороні підтримав звільнення І. Баканова з посади голови СБУ. 8 за та 3 утримались".

Реклама:

Деталі: Нардеп зазначив, що звіту Баканова на засіданні комітету не було.

Читайте також: Чому усунули Баканова і Венедіктову. Силова вертикаль Зеленського

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ