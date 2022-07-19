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Профильный комитет поддержал увольнение Баканова – нардеп

Ирина БалачукВторник, 19 июля 2022, 10:39
Иван Баканов. Фото СБУ

Утром 19 июля Комитет по обороне Верховной Рады поддержал увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "Профильный Комитет по обороне поддержал увольнение И. Баканова с должности главы СБУ. 8 за и 3 воздержались".

Детали: Нардеп отметил, что отчета Баканова на заседании комитета не было.

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Предыстория: 

  • 17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.
  • Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов позже подчеркнул, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.
  • 18 июля Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Баканова с должности главы СБУ.
  • Утром 19 июля Зеленский внес в ВР представление на увольнение Ирины Венедиктовой с должности генпрокурора.

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Темы: БакановСБУВерховная Радакомитеты
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