Профильный комитет поддержал увольнение Баканова – нардеп

Утром 19 июля Комитет по обороне Верховной Рады поддержал увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "Профильный Комитет по обороне поддержал увольнение И. Баканова с должности главы СБУ. 8 за и 3 воздержались".

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Детали: Нардеп отметил, что отчета Баканова на заседании комитета не было.

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