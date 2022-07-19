Баканов оприлюднив звернення про роботу в СБУ: згадав підозру Медведчуку

Іван Баканов запевнив, що на посаді голови Служби безпеки України займався справами, а не піаром, хоча визнав деякі прорахунки.

Джерело: звернення Баканова, оприлюднене на сайті СБУ

Пряма мова: "СБУ – не політична структура, а її голова – не політик. Ми займалися справами, а не піаром. Будували максимально прозорі відносини з суспільством, яке наразі чимало знає про досягнення Служби за останні 3 роки.

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Звісно, скептики будуть завжди. Але пропоную їм поставити собі кілька простих питань:

За каденції якого голови СБУ було затримано і оголошено підозру куму Путіна?

Коли ще Служба безпеки розслідувала кримінальні справи, де фігурують топполітики і лідери парламентських фракцій?

Чи були коли-небудь більш масштабні та масові викриття ворожих агентів у різних державних органах, ніж за останні роки?

Хто саме системно взявся за проросійські партії і почав протидіяти ворожій пропаганді?

Коли у державну власність стали повертати майно і важливі об’єкти інфраструктури, які різноманітні ділки прибрали до рук раніше?

Цей перелік можна продовжувати далі.

Так, не все із запланованого вдалося довести до кінця. Були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо. Водночас варто пам’ятати – складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами".

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Передісторія:

17 липня Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.

Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов пізніше наголосив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.

Водночас увечері 18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Баканова з посади голови СБУ.

Виконувати обов’язки голови СБУ президент доручив першому заступнику Баканова Василю Малюку.

Деталі: Баканов нагадав, що Росія прагнула захопити Київ та країну за 3 дні. Ворог робив серйозну ставку на власні агентурні мережі, які мали спрацювати проявитись на початку повномасштабного вторгнення.

Водночас, за його словами, в найбільш кризовий момент ворожі агенти не спрацювали, бо СБУ заздалегідь вибудувала чітку систему з їх нейтралізації.

Баканов подякував за службу кожному чесному і професійному співробітникові СБУ та висловив сподівання, що результати роботи наступних керівників СБУ будуть лише кращими.

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Передісторія: