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Баканов оприлюднив звернення про роботу в СБУ: згадав підозру Медведчуку

Валентина РоманенкоВівторок, 19 липня 2022, 12:47
Іван Баканов. фото СБУ

Іван Баканов запевнив, що на посаді голови Служби безпеки України займався справами, а не піаром, хоча визнав деякі прорахунки.

Джерело: звернення Баканова, оприлюднене на сайті СБУ

Пряма мова: "СБУ – не політична структура, а її голова – не політик. Ми займалися справами, а не піаром. Будували максимально прозорі відносини з суспільством, яке наразі чимало знає про досягнення Служби за останні 3 роки.

Звісно, скептики будуть завжди. Але пропоную їм поставити собі кілька простих питань:

  • За каденції якого голови СБУ було затримано і оголошено підозру куму Путіна?
  • Коли ще Служба безпеки розслідувала кримінальні справи, де фігурують топполітики і лідери парламентських фракцій?
  • Чи були коли-небудь більш масштабні та масові викриття ворожих агентів у різних державних органах, ніж за останні роки?
  • Хто саме системно взявся за проросійські партії і почав протидіяти ворожій пропаганді?
  • Коли у державну власність стали повертати майно і важливі об’єкти інфраструктури, які різноманітні ділки прибрали до рук раніше?

Цей перелік можна продовжувати далі.

Так, не все із запланованого вдалося довести до кінця. Були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо. Водночас варто пам’ятати – складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 17 липня Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.
  • Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов пізніше наголосив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.
  • Водночас увечері 18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Баканова з посади голови СБУ. 
  • Виконувати обов’язки голови СБУ президент доручив першому заступнику Баканова Василю Малюку.

Деталі: Баканов нагадав, що Росія прагнула захопити Київ та країну за 3 дні. Ворог робив серйозну ставку на власні агентурні мережі, які мали спрацювати проявитись на початку повномасштабного вторгнення.

Водночас, за його словами, в найбільш кризовий момент ворожі агенти не спрацювали, бо СБУ заздалегідь вибудувала чітку систему з їх нейтралізації.

Баканов подякував за службу кожному чесному і професійному співробітникові СБУ та висловив сподівання, що результати роботи наступних керівників СБУ будуть  лише кращими.

Читайте також: Чому усунули Баканова і Венедіктову. Силова вертикаль Зеленського

Передісторія: 

  • 17 липня Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.
  • Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов пізніше наголосив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.
  • Водночас вже увечері 18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Баканова з посади голови СБУ. 
  • Виконувати обов’язки голови СБУ президент доручив першому заступнику Баканова Василю Малюку.
  • На засіданні 19 липня Верховна Рада 265 голосами проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Теми: СБУБаканов
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