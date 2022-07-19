Баканов оприлюднив звернення про роботу в СБУ: згадав підозру Медведчуку
Іван Баканов запевнив, що на посаді голови Служби безпеки України займався справами, а не піаром, хоча визнав деякі прорахунки.
Джерело: звернення Баканова, оприлюднене на сайті СБУ
Пряма мова: "СБУ – не політична структура, а її голова – не політик. Ми займалися справами, а не піаром. Будували максимально прозорі відносини з суспільством, яке наразі чимало знає про досягнення Служби за останні 3 роки.
Звісно, скептики будуть завжди. Але пропоную їм поставити собі кілька простих питань:
- За каденції якого голови СБУ було затримано і оголошено підозру куму Путіна?
- Коли ще Служба безпеки розслідувала кримінальні справи, де фігурують топполітики і лідери парламентських фракцій?
- Чи були коли-небудь більш масштабні та масові викриття ворожих агентів у різних державних органах, ніж за останні роки?
- Хто саме системно взявся за проросійські партії і почав протидіяти ворожій пропаганді?
- Коли у державну власність стали повертати майно і важливі об’єкти інфраструктури, які різноманітні ділки прибрали до рук раніше?
Цей перелік можна продовжувати далі.
Так, не все із запланованого вдалося довести до кінця. Були й прорахунки, причини яких слід аналізувати окремо. Водночас варто пам’ятати – складно за кілька років змінити систему, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога, що володіє необмеженими ресурсами".
Передісторія:
- 17 липня Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.
- Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов пізніше наголосив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.
- Водночас увечері 18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Баканова з посади голови СБУ.
- Виконувати обов’язки голови СБУ президент доручив першому заступнику Баканова Василю Малюку.
Деталі: Баканов нагадав, що Росія прагнула захопити Київ та країну за 3 дні. Ворог робив серйозну ставку на власні агентурні мережі, які мали спрацювати проявитись на початку повномасштабного вторгнення.
Водночас, за його словами, в найбільш кризовий момент ворожі агенти не спрацювали, бо СБУ заздалегідь вибудувала чітку систему з їх нейтралізації.
Баканов подякував за службу кожному чесному і професійному співробітникові СБУ та висловив сподівання, що результати роботи наступних керівників СБУ будуть лише кращими.
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Передісторія:
- 17 липня Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.
- Заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов пізніше наголосив, що генпрокурора Ірину Венедіктову та очільника СБУ Івана Баканова не звільнили, а тимчасово відсторонили для проведення розслідування.
- Водночас вже увечері 18 липня Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Баканова з посади голови СБУ.
- Виконувати обов’язки голови СБУ президент доручив першому заступнику Баканова Василю Малюку.
- На засіданні 19 липня Верховна Рада 265 голосами проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.