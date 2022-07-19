Баканов обнародовал обращение о работе в СБУ: упомянул подозрение Медведчуку
Иван Баканов заверил, что в должности главы Службы безопасности Украины занимался делами, а не пиаром, хотя признал некоторые просчеты.
Источник: обращение Баканова, обнародованное на сайте СБУ
Прямая речь: "СБУ – не политическая структура, а ее глава – не политик. Мы занимались делами, а не пиаром. Строили максимально прозрачные отношения с обществом, которое немало узнало о достижениях Службы за последние 3 года.
Конечно, скептики будут всегда. Но предлагаю им задать себе несколько простых вопросов:
- За каденцию какого главы СБУ был задержан и получил подозрение кум Путина?
- Когда Служба безопасности расследовала уголовные дела, где фигурируют топ-политики и лидеры парламентских фракций?
- Были ли когда-нибудь более масштабные и массовые разоблачения вражеских агентов в разных государственных органах, чем в последние годы?
- Кто именно системно взялся за пророссийские партии и стал противодействовать вражеской пропаганде?
- Когда в государственную собственность стали возвращать имущество и важные объекты инфраструктуры, которые дельцы прибрали в руки раньше?
Этот список можно продолжать дальше.
Да, не все из запланированного удалось довести до конца. Имелись и просчеты, причины которых следует анализировать отдельно. В то же время следует помнить – сложно за несколько лет изменить систему, которая десятилетиями испытывала влияние сильного и коварного врага, обладающего неограниченными ресурсами".
Детали: Баканов напомнил, что Россия стремилась захватить Киев и страну за 3 дня. Враг делал серьезную ставку на собственные агентурные сети, которые должны были проявиться в начале полномасштабного вторжения.
В то же время, по его словам, в самый кризисный момент вражеские агенты не сработали, потому что СБУ заранее выстроила четкую систему их нейтрализации.
Баканов поблагодарил за службу каждого честного и профессионального сотрудника СБУ и выразил надежду, что результаты работы следующих руководителей СБУ будут только лучше.
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- 17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.
- Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов позже подчеркнул, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.
- В то же время уже 18 июля Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Баканова с должности главы СБУ.
- Исполнять обязанности главы СБУ президент поручил первому заместителю Баканова Василию Малюку.
- На заседании 19 июля Верховная Рада 265 голосами проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.