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Баканов обнародовал обращение о работе в СБУ: упомянул подозрение Медведчуку

Валентина РоманенкоВторник, 19 июля 2022, 12:47
Иван Баканов. фото СБУ

Иван Баканов заверил, что в должности главы Службы безопасности Украины занимался делами, а не пиаром, хотя признал некоторые просчеты.

Источник: обращение Баканова, обнародованное на сайте СБУ

Прямая речь: "СБУ – не политическая структура, а ее глава – не политик. Мы занимались делами, а не пиаром. Строили максимально прозрачные отношения с обществом, которое немало узнало о достижениях Службы за последние 3 года.

Конечно, скептики будут всегда. Но предлагаю им задать себе несколько простых вопросов:

  • За каденцию какого главы СБУ был задержан и получил подозрение кум Путина?
  • Когда Служба безопасности расследовала уголовные дела, где фигурируют топ-политики и лидеры парламентских фракций?
  • Были ли когда-нибудь более масштабные и массовые разоблачения вражеских агентов в разных государственных органах, чем в последние годы?
  • Кто именно системно взялся за пророссийские партии и стал противодействовать вражеской пропаганде?
  • Когда в государственную собственность стали возвращать имущество и важные объекты инфраструктуры, которые дельцы прибрали в руки раньше?

Этот список можно продолжать дальше.

Да, не все из запланированного удалось довести до конца. Имелись и просчеты, причины которых следует анализировать отдельно. В то же время следует помнить – сложно за несколько лет изменить систему, которая десятилетиями испытывала влияние сильного и коварного врага, обладающего неограниченными ресурсами".

Детали: Баканов напомнил, что Россия стремилась захватить Киев и страну за 3 дня. Враг делал серьезную ставку на собственные агентурные сети, которые должны были проявиться в начале полномасштабного вторжения.

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В то же время, по его словам, в самый кризисный момент вражеские агенты не сработали, потому что СБУ заранее выстроила четкую систему их нейтрализации.

Баканов поблагодарил за службу каждого честного и профессионального сотрудника СБУ и выразил надежду, что результаты работы следующих руководителей СБУ будут только лучше.

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  • 17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.
  • Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов позже подчеркнул, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.
  • В то же время уже 18 июля Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Баканова с должности главы СБУ.
  • Исполнять обязанности главы СБУ президент поручил первому заместителю Баканова Василию Малюку.
  • На заседании 19 июля Верховная Рада 265 голосами проголосовала за увольнение Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины.

Темы: СБУБаканов
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