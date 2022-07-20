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Стрибунка Магучіх заявила, що росіянка Ласіцкене більше їй не кумир

Середа, 20 липня 2022, 10:38
Стрибунка Магучіх заявила, що росіянка Ласіцкене більше їй не кумир
Ярослава Магучіх, фото з її Facebook

Українська стрибунка Ярослава Магучіх шкодує про спільне фото з росіянкою Марією Ласіцкене на Олімпіаді та стверджує, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну все змінилося.

Джерело: Магучіх в інтерв'ю норвезькій NRK, яку цитує "Суспільне"

Деталі: Ярослава Магучіх, яка рік тому стала бронзовою призеркою Олімпійських ігор-2020 у стрибках у висоту, тепер взяла "срібло" на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в американському Юджині.

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Ласіцкене, яка впродовж останніх 7 років виступає на міжнародній арені як нейтральна атлетка, цього разу не була допущена до ЧС. Спортсменам із Росії та Білорусі заборонили брати участь у змаганнях навіть без прапора через повномасштабну війну проти України.

У минулому Магучіх називала Ласіцкене своєю кумиркою і на торішній Олімпіаді в Токіо потрапила у скандал через те, що сфотографувалася разом із росіянкою після фіналу в стрибках у висоту, де обидві здобули нагороди.

Після шквалу критики Ярослава пояснювала, що це не було "проявом політичної позиції". Тоді стрибунка запевнила, що не заперечує війни між Україною та Росією. "Ми просто привіталися за олімпійською традицією. Дуже шаную воїнів, які змагаються за те, щоб ми могли виступати на міжнародній арені", – зазначала українка.

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Тепер Магучіх розповіла норвезькій телерадіокомпанії, що її ставлення до російської спортсменки змінилося після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Пряма мова: "У нас більше немає стосунків. До 24 лютого всі спортсменки говорили між собою, ми спілкувалися з росіянками. Але після (повномасштабного вторгнення – ред.) все змінилося. Ніхто з них не написав нам. Вони мовчали.

Багато спортсменів кажуть, що це не їхня проблема. Вони не розуміють, що це Росія вторглася в мою країну, в Україну. Вони кажуть: "Ми не можемо нічого зробити". Можуть. Чому ж вони так думають?".

Деталі: Магучіх нагадала, що все, що зробила Ласіцкене, – це "лист до Томаса Баха після трьох місяців війни", на який сама українка відреагувала негативно.

У листі Ласіцкене, яка має звання капітанки Збройних сил РФ, звинуватила президента Міжнародного олімпійського комітету в "боягузтві" та "порушенні олімпійської хартії" через санкції проти спортсменів із Росії.

Після всіх цих подій Магучіх більше не вважає Ласіцкене своєю кумиркою, а також каже, що "частина її шкодує" про те спільне фото на Олімпіаді. 

Пряма мова: "Це частина мого життя, і це був досвід, який зробив мене ментально сильнішою. Це сталося, і я не можу цього змінити. 

Я більше не маю ідола. Тепер я виступаю з усвідомленням того, що є кумиркою для багатьох українських стрибунів. І я хочу ставати кращою заради них".

Передісторія:

  • У серпні 2021 року призерка Олімпіади в Токіо, юна стрибунка у висоту Ярослава Магучіх фотографувалася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене і потім заперечувала, що це прояв "політичної позиції".
  • У вересні Магучіх знову сфотографувалася з Ласіцкене після етапу "Діамантової ліги" в Цюріху, хоча в Міноборони їй натякали, що війна накладає певні обмеження і на спортсменів, які представляють Україну на міжнародних змаганнях.
  • У 2022 році Ярослава Магучіх підтримала відсторонення атлетів з РФ від Чемпіонату світу: "Я не хочу бачити вбивць у своєму секторі".

Теми: спортРосіяУкраїнавійна
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