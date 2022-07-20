Прыгунья Магучих заявила, что россиянка Ласицкене больше ей не кумир

Украинская прыгунья Ярослава Магучих сожалеет о совместном фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде и утверждает, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину все изменилось.

Источник: Магучих в интервью норвежской NRK, которую цитирует "Суспільне"

Детали: Ярослава Магучих, год назад ставшая бронзовым призером Олимпийских игр-2020 в прыжках в высоту, теперь взяла "серебро" на Чемпионате мира по легкой атлетике в американском Юджине.

Ласицкене, которая последние 7 лет выступает на международной арене как нейтральная атлетка, на этот раз не была допущена к ЧМ. Спортсменам из России и Беларуси запретили участвовать в соревнованиях даже без флага из-за полномасштабной войны против Украины.

В прошлом Магучих называла Ласицкене своим кумиром и на Олимпиаде прошлого года в Токио попала в скандал из-за того, что сфотографировалась вместе с россиянкой после финала в прыжках в высоту, где обе получили награды.

После шквала критики Ярослава объясняла, что это не было "проявлением политической позиции". Тогда прыгунья заверила, что не отрицает войны между Украиной и Россией. "Мы просто поздоровались по олимпийской традиции. Очень чту воинов, которые соревнуются за то, чтобы мы могли выступать на международной арене", – отмечала украинка.

Теперь Магучих рассказала норвежской телерадиокомпании, что ее отношение к российской спортсменке изменилось после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

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Прямая речь: "У нас больше нет отношений. До 24 февраля все спортсменки говорили между собой, мы общались с россиянами. Но после (полномасштабного вторжения – ред.) все изменилось. Никто из них не написал нам. Они молчали.

Многие спортсмены говорят, что это не их проблема. Они не понимают, что это Россия вторглась в мою страну, в Украину. Они говорят: "Мы не можем ничего поделать". Могут. Почему же они так думают?".

Детали: Магучих напомнила, что все, что сделала Ласицкене, – это "письмо Томасу Баху после трех месяцев войны", на которое сама украинка отреагировала негативно.

В письме Ласицкене, которое имеет звание капитана Вооруженных сил РФ, обвинила президента Международного олимпийского комитета в "трусости" и "нарушении олимпийской хартии" из-за санкций против спортсменов из России.

После всех этих событий Магучих больше не считает Ласицкене своим кумиром, а также говорит, что "часть ее сожалеет" о том общем фото на Олимпиаде.

Прямая речь: "Это часть моей жизни, и это был опыт, который сделал меня ментально сильнее. Это произошло – и я не могу этого изменить".

Я больше не имею идола. Теперь я выступаю с осознанием того, что я кумир для многих украинских прыгунов. И я хочу становиться лучше ради них".

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