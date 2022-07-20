Кіт та особисті документи росіян: що знайшла розвідка на Зміїному
Середа, 20 липня 2022, 10:59
На острові Зміїний українські фахівці провели роботи з дослідження та розмінування території.
Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Telegram
Дослівно: "Виявлено та вилучено зразки озброєння та техніки противника. Зокрема, систем наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи військових РФ, електронні носії інформації".
Деталі: Крім того, на острові виявили кота, який прожив кілька місяців в окупації. Тварину евакуювали.
Передісторія:
- 4 липня острів Зміїний офіційно повернули під юрисдикцію України.
- Збройні сили України зачистили острів Зміїний, знищивши близько 30 одиниць ворожої техніки.
- Після звільнення острова від окупантів відновили судноплавство каналом "Дунай-Чорне море".
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