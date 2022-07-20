Кот и личные документы россиян: что нашла разведка на Змеином
Среда, 20 июля 2022, 10:59
На острове Змеиный украинские специалисты провели работы по исследованию и разминированию территории.
Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram
Дословно: "Обнаружены и изъяты образцы вооружения и техники противника. В частности, системы наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации".
Детали: Кроме того, на острове обнаружили кота, прожившего несколько месяцев в оккупации. Животное эвакуировали.
Предыстория:
- 4 июля остров Змеиный был официально возвращен под юрисдикцию Украины.
- Вооруженные силы Украины зачистили остров Змеиный, уничтожив около 30 единиц вражеской техники.
- После освобождения острова от оккупантов возобновили судоходство по каналу "Дунай-Черное море".
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