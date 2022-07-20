Кот и личные документы россиян: что нашла разведка на Змеином

ВСУ на Змеином. Фото ГУР МОУ с Facebook

На острове Змеиный украинские специалисты провели работы по исследованию и разминированию территории.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram

Дословно: "Обнаружены и изъяты образцы вооружения и техники противника. В частности, системы наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации".

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Детали: Кроме того, на острове обнаружили кота, прожившего несколько месяцев в оккупации. Животное эвакуировали.

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