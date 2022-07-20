Кот и личные документы россиян: что нашла разведка на Змеином

ВСУ на Змеином. Фото ГУР МОУ с Facebook

На острове Змеиный украинские специалисты провели работы по исследованию и разминированию территории.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram

Дословно: "Обнаружены и изъяты образцы вооружения и техники противника. В частности, системы наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы военных РФ, электронные носители информации".

Детали: Кроме того, на острове обнаружили кота, прожившего несколько месяцев в оккупации. Животное эвакуировали.

Предыстория:

4 июля остров Змеиный был официально возвращен под юрисдикцию Украины.

Вооруженные силы Украины зачистили остров Змеиный, уничтожив около 30 единиц вражеской техники.

После освобождения острова от оккупантов возобновили судоходство по каналу "Дунай-Черное море".