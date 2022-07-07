На Зміїному знайшли 30 одиниць знищеної техніки росіян
Четвер, 7 липня 2022, 14:59
Збройні сили України зачистили острів Зміїний, знищивши близько 30 одиниць ворожої техніки.
Джерело: ГУР, ОК "Південь"
Дослівно: "Сьогодні відбувся завершальний етап операції, під час якого спеціальні підрозділи ГУР МО України та ССО ЗС України під командуванням генерал-майора Андрія Ковальчука виконали завдання із зачистки острова Зміїний та підтвердили знищення близько 30 одиниць ворожої техніки і виявили покинуту противником амуніцію".
Деталі: На українському острові російські загарбники залишили амуніцію та суцільні руїни, як звичний слід "руського миру".
Що було раніше:
- 24 лютого до острова Зміїний підійшли два кораблі, росіяни вимагали здатися від військовослужбовців Ізмаїльського прикордонного загону. Прикордонники відповіли "Рускій корабль, іді нах#й" – проте війська РФ захопили острів.
- 30 червня росіяни втекли зі Зміїного після ударів українських військ, але назвали це "жестом доброї волі".
- 7 липня Українські військові повернули прапор України на острів Зміїний, який кілька місяців був під контролем російських військ.
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