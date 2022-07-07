На Зміїному знайшли 30 одиниць знищеної техніки росіян

Збройні сили України зачистили острів Зміїний, знищивши близько 30 одиниць ворожої техніки.

Джерело: ГУР, ОК "Південь"

Дослівно: "Сьогодні відбувся завершальний етап операції, під час якого спеціальні підрозділи ГУР МО України та ССО ЗС України під командуванням генерал-майора Андрія Ковальчука виконали завдання із зачистки острова Зміїний та підтвердили знищення близько 30 одиниць ворожої техніки і виявили покинуту противником амуніцію".

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Деталі: На українському острові російські загарбники залишили амуніцію та суцільні руїни, як звичний слід "руського миру".

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