Данілов про Венедіктову і Баканова: "Це не останнє звільнення"
Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи звільнення генпрокурора і глави СБУ, зазначив, що це не останнє гучне звільнення і попросив ставитися до цього спокійніше.
Джерело: Данілов в ефірі "24 каналу"
Пряма мова: "Давайте більш спокійно до цього відноситися... Я думаю, що це буде не останнє звільнення. Ми ще будемо бачити певні процеси. Це життя, воно не може зупинятися".
Деталі: За його словами, у сучасному світі важко приховати, де хто був у перші дні війни і деякі чиновники, відчуваючи провину самі вирішують піти у відставку.
Данілов натякнув, що в РНБО знають, де і хто був.
Також Данілов закликав олігархів брати приклад з Ріната Ахметова, який заявив, що змушений вивести свою інвесткомпанію SCM з медійного бізнесу.
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Передісторія:
- 17 липня Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.
- Рада звільнила Баканова і Венедіктову 19 липня.