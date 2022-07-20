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Данілов про Венедіктову і Баканова: "Це не останнє звільнення"

Альона Мазуренко Середа, 20 липня 2022, 21:19
Данілов про Венедіктову і Баканова: Це не останнє звільнення
ФОТО: РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи звільнення генпрокурора і глави СБУ, зазначив, що це не останнє гучне звільнення і попросив ставитися до цього спокійніше.

Джерело: Данілов в ефірі "24 каналу"

Пряма мова: "Давайте більш спокійно до цього відноситися... Я думаю, що це буде не останнє звільнення. Ми ще будемо бачити певні процеси. Це життя, воно не може зупинятися".

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Деталі: За його словами, у сучасному світі важко приховати, де хто був у перші дні війни і деякі чиновники, відчуваючи провину самі вирішують піти у відставку. 

Данілов натякнув, що в РНБО знають, де і хто був. 

Також Данілов закликав олігархів брати приклад з Ріната  Ахметова, який заявив, що змушений вивести свою інвесткомпанію SCM з медійного бізнесу.

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Передісторія: 

  • 17 липня Зеленський відсторонив від посади генпрокурора Ірину Венедіктову і усунув главу СБУ Івана Баканова. Він пояснив це тим, що великий обсяг злочинів проти нацбезпеки і зв’язків представників силових структур із спецслужбами РФ ставить серйозні питання до керівників цих двох органів.
  • Рада звільнила Баканова і Венедіктову 19 липня.

Теми: ДаніловРНБОБакановВенедіктова
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