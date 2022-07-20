Данилов о Венедиктовой и Баканове: "Это не последнее увольнение"

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя увольнение генпрокурора и главы СБУ, отметил, что это не последнее громкое увольнение и попросил относиться к этому спокойнее.

Источник: Данилов в эфире "24 канала"

Прямая речь: "Давайте спокойнее к этому относиться. Я думаю, что это будет не последнее увольнение. Мы будем видеть определенные процессы. Это жизнь, она не может останавливаться".

Детали: По его словам, в современном мире трудно скрыть, где кто был в первые дни войны и некоторые чиновники, чувствуя вину, сами решают уйти в отставку.

Данилов намекнул, что в СНБО знают, где и кто был.

Также Данилов призвал олигархов брать пример с Рината Ахметова, который заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса.

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