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Данилов о Венедиктовой и Баканове: "Это не последнее увольнение"

Алена МазуренкоСреда, 20 июля 2022, 21:19
Данилов о Венедиктовой и Баканове: Это не последнее увольнение
ФОТО: РНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя увольнение генпрокурора и главы СБУ, отметил, что это не последнее громкое увольнение и попросил относиться к этому спокойнее.

Источник: Данилов в эфире "24 канала"

Прямая речь: "Давайте спокойнее к этому относиться. Я думаю, что это будет не последнее увольнение. Мы будем видеть определенные процессы. Это жизнь, она не может останавливаться".

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Детали: По его словам, в современном мире трудно скрыть, где кто был в первые дни войны и некоторые чиновники, чувствуя вину, сами решают уйти в отставку.

Данилов намекнул, что в СНБО знают, где и кто был.

Также Данилов призвал олигархов брать пример с Рината Ахметова, который заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса.

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  • 17 июля Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он объяснил это тем, что большой объем преступлений против нацбезопасности и связей представителей силовых структур со спецслужбами РФ задает серьезные вопросы руководителям этих двух органов.
  • Рада уволила Баканова и Венедиктову 19 июля.

Темы: ДаниловСНБОБакановВенедиктова
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