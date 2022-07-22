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Окупанти думають про понтонну переправу замість Антонівського моста у Херсоні – облрада

"Українська правда"П'ятниця, 22 липня 2022, 12:09
Окупанти думають про понтонну переправу замість Антонівського моста у Херсоні – облрада
Пошкоджений Антонівський міст. Скріншот з відео

Загарбники планують побудувати понтонну переправу поблизу Херсона після ударів ЗСУ по стратегічно важливому Антонівському мосту. 

Джерело: перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у Telegram

Пряма мова Соболевського: "Окупанти опрацьовують організацію понтонної переправи в районі Херсона, для чого провели обстеження кількох ділянок Дніпра. З проєктною документацією на Антонівський міст, яку вони тільки зараз почали шукати за московськими архівами, поки що не складається, а без неї підготувати план відновлювальних робіт швидко не вийде, та й результат буде так собі". 

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Деталі: За його словами, росіяни на окупованих територіях України починають відчувати, що "вони знаходяться на чужій землі, де їм зовсім не раді".

Передісторія: 

  • 19 липня в окупованому Херсоні завдали ударів по Антонівському мосту. 
  • У той самий день стало відомо, що Антонівський міст у Херсоні був пошкоджений, але залишився придатним до експлуатації
  • Російські медіа повідомили, що ЗСУ вдруге за два дні вдарили по Антонівському мосту у Херсоні, після чого окупанти заявили, що його потрібно закрити.

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Теми: Херсонокупаціявійнадороги
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